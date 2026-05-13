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Dal 15 maggio in radio e in digitale “Manifesto”, il nuovo singolo di Manutsa ed Ennio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generations, MANUTSA E ENNIO tornano sulla scena musicale con “MANIFESTO” (JackLab Records/The Orchard) il nuovo singolo della coppia di cantautori siciliani, in radio e digitale dal 15 maggio.

Manifesto” è un grido civile che trasforma il dolore della guerra in una presa di coscienza collettiva. Tra maree di silenzio, infanzie spezzate e immagini che feriscono la memoria, il brano denuncia l’indifferenza e smaschera le narrazioni che tentano di rendere accettabile la violenza.

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È un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, prendere parola e opporsi, nella consapevolezza che ogni vita conta e che nulla di tutto questo deve diventare normale.

Il duo di artisti siciliani ha conquistato il pubblico partecipando alla seconda edizione di The Voice Generations, distinguendosi per autenticità e originalità fino a raggiungere la finale grazie a una toccante interpretazione del brano Al di là dell’amore di Brunori Sas.

Nel corso del programma, i due cantautori si sono fatti portavoce di un forte messaggio sociale contro la violenza e la tragedia delle morti in mare, trasformando il proprio percorso artistico in un autentico manifesto di denuncia e consapevolezza.

 Il brano, interpretato da Manutsa ed Ennio e scritto dalla stessa Manutsa, è stato prodotto, registrato e mixato da Roberto Terranova, presso ErrEstudio per Jacklab Records e vede la preziosa collaborazione di Ivano Zanotti alle batterie e percussioni. Il mastering è stato curato da Giovanni Versari presso La Maestà Studio.

www.instagram.com/Manutsa

www.instagram.com/Ennio

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