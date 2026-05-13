Tornano in tutta Italia le Giornate Nazionali dei Castelli, la manifestazione promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli e patrocinata dal Ministero della Cultura.

In Lombardia, l’edizione 2026 propone un ricco calendario diffuso che tocca le province di Cremona, Brescia, Mantova, Milano e Sondrio (con un’escursione in Svizzera), offrendo una panoramica completa sull’evoluzione delle architetture fortificate, dai castelli medievali ai bastioni rinascimentali.

Programma sintetico delle Delegazioni Lombarde

• Cremona (14 e 21 maggio): Due giornate di studio presso Palazzo Affaitati (Sala Puerari) dedicate alla storia e al restauro dei castelli e delle torri del territorio provinciale.

• Palazzolo sull’Oglio, BS (16 maggio): Convegno sulla tutela delle cinte murarie presso la Sala Civica e visite guidate pomeridiane alla Rocca e alla Casa del Capitano.

• Castelmur di Promontogno, Val Bregaglia – CH (17 maggio): Visite guidate alle fortificazioni e alla torre del XIII secolo situate sull’antico confine tra Italia e Svizzera.

• Redondesco, MN (23 maggio): Incontro di studi sui castelli a motta e sul ricetto medievale dell’Ovest mantovano, seguito dalla visita guidata al borgo fortificato.

• Milano (24 maggio): Visita guidata lungo il tracciato delle Mura Spagnole, con approfondimento sulla cinta difensiva cinquecentesca e punto di ritrovo a Porta Romana.

Modalità di partecipazione: Le visite e i convegni sono gratuiti.

Per gli eventi di Palazzolo sull’Oglio e Milano (Mura Spagnole) è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Informazioni e contatti: Per consultare il programma completo e i dettagli di ogni singola tappa, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale

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