glaive, in Italia il 27 Novembre a Milano @ Circolo Magnolia

glaive – artista di spicco della nuova generazione – annuncia le date del tour mondiale con il supporto del collaboratore Kurtains e torna in Italia.

L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto venerdì 27 novembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 15 maggio 2026 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 maggio 2026.

Con i suoi live carichi di energia e atmosfera, glaive ha costruito una reputazione sempre più forte come artista capace di trasformare le sue canzoni in esperienze dal vivo emotive e travolgenti e a novembre tornerà finalmente in Italia, dove il pubblico potrà assistere da vicino alla sua evoluzione artistica e alla potenza del suo nuovo album God Save The Three con Kurtains.

www.vivoconcerti.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia