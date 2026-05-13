17.6 C
Milano
mercoledì, Maggio 13, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

glaive, in Italia il 27 Novembre a Milano @ Circolo Magnolia

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
83
glaive_
glaive_

glaive – artista di spicco della nuova generazione – annuncia le date del tour mondiale con il supporto del collaboratore Kurtains e torna in Italia.

L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto venerdì 27 novembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 15 maggio 2026 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 maggio 2026.

Con i suoi live carichi di energia e atmosfera, glaive ha costruito una reputazione sempre più forte come artista capace di trasformare le sue canzoni in esperienze dal vivo emotive e travolgenti e a novembre tornerà finalmente in Italia, dove il pubblico potrà assistere da vicino alla sua evoluzione artistica e alla potenza del suo nuovo album God Save The Three con Kurtains.

www.vivoconcerti.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Dal 15 maggio in radio e in digitale “Manifesto”, il nuovo singolo di Manutsa ed Ennio
Articolo successivo
Il videoclip di “Passing By”, tra i finalisti del prestigioso “French Riviera Film”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy