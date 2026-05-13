Gracie Abrams: terzo album in studio, “Daughter from Hell”

Gracie Abrams ha annunciato l’uscita del suo terzo album in studio, “Daughter from Hell”, in uscita il 17 luglio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Il disco è già disponibile per il pre-order.

Il primo estratto dal disco, “Hit the Wall”, arriverà venerdì 14 maggio sulle piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia.

Il 2024 e il 2025 hanno visto Gracie protagonista assoluta della musica mondiale grazie al suo secondo album, “The Secret of Us”, che conteneva i singoli “I Love You, I’m Sorry” e “That’s So True”, hit da milioni di stream, arrivata in vetta nelle classifiche di moltissimi Paesi e alla #6 della classifica statunitense dei singoli, Billboard Hot 100.

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