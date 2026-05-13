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Gracie Abrams: terzo album in studio, “Daughter from Hell”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Gracie Abrams ha annunciato l’uscita del suo terzo album in studio, “Daughter from Hell”, in uscita il 17 luglio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Il disco è già disponibile per il pre-order.

Il primo estratto dal disco, “Hit the Wall”, arriverà venerdì 14 maggio sulle piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia.

 Il 2024 e il 2025 hanno visto Gracie protagonista assoluta della musica mondiale grazie al suo secondo album, “The Secret of Us”, che conteneva i singoli “I Love You, I’m Sorry” e “That’s So True”, hit da milioni di stream, arrivata in vetta nelle classifiche di moltissimi Paesi e alla #6 della classifica statunitense dei singoli, Billboard Hot 100.

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