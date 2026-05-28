Dona una Diagnosi. Dona Tempo

Riceviamo e pubblichiamo un’iniziativa di solidarietà

Parte la nuova sfida di #EasyMonza con la quale abbiamo deciso di aiutare l’associazione “PerLe Noi” di Lissone per un obiettivo straordinario: acquistare e donare un mammografo di ultima generazione alla Diagnostica Senologica dell’IRCCS San Gerardo.

Questo macchinario permette di eseguire biopsie CEM guidate (Contrast Enhanced Mammography), tecnologia che permette di “vedere” anche quelle micro lesioni difficili da rilevare con esami tradizionali.

In soldoni significa che si possono fare diagnosi molto più mirate e precise, e individuare prima possibili tumori: in questa battaglia il tempo fa TANTA differenza!

L’idea è questa: se hai un’attività a Monza e sei disposto ad ospitare una piccola cassetta per le donazioni e avvisarci quando è “piena”, allora faccelo sapere!

Cosa faremo noi insieme all’associazione PerLe Noi:

ti portiamo la cassetta, faremo tam tam su Facebook affinché più persone possibile possano sapere dove andare a fare la loro donazione.

E per rendere tutto più facile, costruiremo una Mappa EasyMonza interattiva su Google Maps!

I cittadini sapranno esattamente dove trovare le attività che ci stanno aiutando.

Monza ha sempre avuto un cuore grande, siamo certi che risponderemo in tanti.

Se invece volete donare online, vi lasciamo subito il link a cui potete farlo

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