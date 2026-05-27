CLAMORE FESTIVAL presenta CLAMORE DA ASPORTO

Bergamo si prepara ad accogliere una nuova edizione di Clamore Festival, in programma dal 20 al 28 giugno 2026, con un calendario diffuso che porterà musica dal vivo, talk, laboratori ed eventi in tutta la città e provincia.

Quest’anno l’impegno del festival verso i più giovani si estende anche oltre le date e location canoniche grazie a “Clamore da Asporto”, un format itinerante di laboratori musicali ed espressivi progettato per i centri estivi e oratori. Pensati per ragazzi dai 6 ai 14 anni, i percorsi interattivi previsti usano la musica, il ritmo e il riciclo creativo per dare voce alla creatività dei più giovani direttamente all’interno delle loro strutture estive, offrendo un’esperienza inclusiva e senza stress. I laboratori si svolgeranno dall’8 giugno al 31 luglio e saranno accessibili esclusivamente su prenotazione.

L’iniziativa porta strumenti e competenze direttamente nelle strutture (fuori Bergamo è richiesto il rimborso chilometrico) con una formula “zero stress”: il team di Clamore Festival gestisce tutto, mentre agli educatori è richiesta la sola presenza. I laboratori hanno una durata di circa 75 minuti con massimo 20 partecipanti a turno, con la possibilità di richiedere mezze giornate. I costi (IVA incl.) sono di 50€ a laboratorio singolo e 45€ a laboratorio per la mezza giornata. I laboratori attivi sono 6: Il Suono delle Emozioni (6-14 anni), Tamburo del Mare (6-14 anni), Shakerando (6-14 anni), Sbatti e Ribatti (6-14 anni), Ritornelli CreAttivi (6-14 anni) e Lo Faceva Jimi Hendrix (11-14 anni).

Con un record di partecipazione di oltre 290 progetti musicali coinvolti e più di 11 palchi attivi, il festival si conferma uno degli appuntamenti più dinamici della scena locale, capace di raccontare l’evoluzione della musica emergente e indipendente del territorio. I palchi nei quartieri di Bergamo dell’edizione 2026 saranno: Parco Ermanno Olmi (Malpensata), Parco della Crotta (Valtesse), Ink Club, Le Gattare, Cortile San Giorgio (Centro-Sant’Alessandro), Bikefellas (San Paolo), Chiosco del Parco (Loreto), Largo Rezzara (Centro-San Leonardo), NXT Station (Centro-Papa Giovanni XIII), Parco Goisis (Monterosso) e Edoné (Redona).

Grazie al sostegno di Fondazione Cariplo (bando “Cultura Diffusa”), dal 2025 il progetto ha aperto le iscrizioni a musicisti provenienti da tutta la Lombardia (ad esclusione delle province di Milano e Monza-Brianza), puntando in particolare sulle nuove generazioni con iniziative come Clamore Young in collaborazione con le Politiche Giovanili del Comune di Bergamo. Si tratta di “call nella call” per musicisti e DJ under 20 residenti in provincia di Bergamo, con iscrizione tramite form online dall’11 al 24 maggio, rivolta a studenti delle scuole secondarie di secondo grado con brani originali o cover.

Il progetto include anche Clamore Fa Formazione, con Workshop & Talk dedicati alla formazione musicisti con professionisti del settore come Annarita Masullo, Stefano Billa, Damir Ivic, Daniele Citriniti, Jacopo Biffi e Arya Delgado, e le Demo Review, incontri che uniscono talk pubblica e sessioni individuali con esperti come Nicola Buttafuoco (Pinguini Tattici Nucleari) e il producer internazionale okgiorgio.

L’accesso al festival e a ogni evento di Clamore è totalmente gratuito: per concerti e talk non è necessaria la prenotazione, mentre per i Workshop e Demo Review è obbligatorio iscriversi (per info scrivere a clamore.bergamo@gmail.com).

Ink Club APS, promotore del festival, crede fortemente nel valore sociale della musica come strumento di benessere, aggregazione e crescita, in particolare per le nuove generazioni. Clamore Festival si propone così non solo come evento musicale, ma come piattaforma culturale capace di creare connessioni, opportunità e consapevolezza.

Media Partner: L’Eco di Bergamo

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia