“Tempi Forti”, il nuovo album della band Reale

Venerdì 29 maggio esce in fisico (esclusivamente nello store online) e in digitale “TEMPI FORTI” (La Gloria, distribuito da ADA Music Italy), il nuovo album della band REALE.

“Tempi Forti” contiene i brani “Brucio se brucia”, “Ti vedo”, “TokTok” e il nuovo singolo “Se sto parlando di noi”, disponibile in radio e in digitale dal 29 maggio.

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Punto di riferimento nella scena christian music (musica di ispirazione cristiana) italiana nel mondo e vincitori di 3 Catholic Music Awards, i Reale trasportano in musica le esperienze personali e le fragilità di oggi in canzoni che parlano a tutti, utilizzando un linguaggio universale, diretto e autentico e mettendo al centro le persone e la possibilità concreta di poter ricominciare.

Un progetto che ha al centro, infatti, una storia di rinascita: Alessandro Gallo e Francesca Cadorin, fondatori della band nonché marito e moglie, hanno vissuto negli anni Novanta esperienze di tossicodipendenza e di forte disagio. Da quel percorso nasce una nuova vita e, successivamente, la loro musica.

Il nuovo album “Tempi Forti”, il quinto in studio, affronta tematiche sociali e umane contemporanee come il disagio generazionale, le dipendenze, la salute mentale, la solitudine, le relazioni, il bisogno di appartenenza e la ricerca della felicità.

«È una galleria di fotografie che immortalano momenti umani di debolezza, gioia, sconfitta, dolore e riscatto, momenti reali dove vediamo brillare la speranza, urlare l’amore, piangere il dolore, infrangersi le barriere dell’indifferenza, esplodere la felicità… in poche parole dove vediamo quello che per noi è Dio» dichiara il fondatore della band Alessandro Gallo.

Tra i brani del disco, il nuovo singolo “Se sto parlando di noi” è dedicato ai rapporti autentici e imperfetti, che resistono nonostante le fragilità, le incomprensioni e il caos della vita quotidiana; “La fame dell’anima” affronta il rapporto conflittuale con il corpo, il bisogno di approvazione e la difficoltà di accettarsi; “TokTok” racconta il vuoto della comunicazione contemporanea tra social network, ansia e apparenza; “Brucio se brucia” descrive il senso di smarrimento di una generazione schiacciata dal rumore costante del presente.

Di seguito la tracklist di “Tempi Forti”:

Tempi forti Luce da luce (Credo) Se sto parlando di noi Il momento giusto La fame dell’anima Ti vedo TokTok Brucio se brucia Mille L’osteria del Gallo Povero Myriam Il contrario Prima che me ne vada Scrivi sulla mia sabbia Non ci ascolta nessuno Sipario

Nella versione in vinile i brani “Tempi Forti” e “Luce da luce (Credo)” sono uniti in un unico brano.

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