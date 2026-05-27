“Tempi Forti”, il nuovo album della band Reale

Venerdì 29 maggio esce in fisico (esclusivamente nello store online) e in digitale “TEMPI FORTI” (La Gloria, distribuito da ADA Music Italy), il nuovo album della band REALE.
“Tempi Forti” contiene i brani “Brucio se brucia”, “Ti vedo”, “TokTok” e il nuovo singolo “Se sto parlando di noi”, disponibile in radio e in digitale dal 29 maggio.
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Punto di riferimento nella scena christian music (musica di ispirazione cristiana) italiana nel mondo e vincitori di 3 Catholic Music Awards, i Reale trasportano in musica le esperienze personali e le fragilità di oggi in canzoni che parlano a tutti, utilizzando un linguaggio universale, diretto e autentico e mettendo al centro le persone e la possibilità concreta di poter ricominciare.
Un progetto che ha al centro, infatti, una storia di rinascita: Alessandro Gallo e Francesca Cadorin, fondatori della band nonché marito e moglie, hanno vissuto negli anni Novanta esperienze di tossicodipendenza e di forte disagio. Da quel percorso nasce una nuova vita e, successivamente, la loro musica.
Il nuovo album “Tempi Forti”, il quinto in studio, affronta tematiche sociali e umane contemporanee come il disagio generazionale, le dipendenze, la salute mentale, la solitudine, le relazioni, il bisogno di appartenenza e la ricerca della felicità.
«È una galleria di fotografie che immortalano momenti umani di debolezza, gioia, sconfitta, dolore e riscatto, momenti reali dove vediamo brillare la speranza, urlare l’amore, piangere il dolore, infrangersi le barriere dell’indifferenza, esplodere la felicità… in poche parole dove vediamo quello che per noi è Dio» dichiara il fondatore della band Alessandro Gallo.
Tra i brani del disco, il nuovo singolo “Se sto parlando di noi” è dedicato ai rapporti autentici e imperfetti, che resistono nonostante le fragilità, le incomprensioni e il caos della vita quotidiana; “La fame dell’anima” affronta il rapporto conflittuale con il corpo, il bisogno di approvazione e la difficoltà di accettarsi; “TokTok” racconta il vuoto della comunicazione contemporanea tra social network, ansia e apparenza; “Brucio se brucia” descrive il senso di smarrimento di una generazione schiacciata dal rumore costante del presente.
Di seguito la tracklist di “Tempi Forti”:
- Tempi forti
- Luce da luce (Credo)
- Se sto parlando di noi
- Il momento giusto
- La fame dell’anima
- Ti vedo
- TokTok
- Brucio se brucia
- Mille
- L’osteria del Gallo Povero
- Myriam
- Il contrario
- Prima che me ne vada
- Scrivi sulla mia sabbia
- Non ci ascolta nessuno
- Sipario
Nella versione in vinile i brani “Tempi Forti” e “Luce da luce (Credo)” sono uniti in un unico brano.
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