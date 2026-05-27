Area sottoposta a vigilanza rafforzata in occasione di “Artigiano in Fiera”

In occasione di Artigiano in Fiera – Anteprima d’estate 2026, dal 29 maggio al 2 giugno 2026, verrà organizzata attorno al polo espositivo di Fiera Milano Rho un’area sottoposta a vigilanza rafforzata. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.

Il Comitato ha esaminato il tema delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento dell’edizione 2026 di “Artigiano in Fiera – Anteprima d’estate”, uno degli eventi fieristici di maggiore rilevanza a livello nazionale e internazionale nel settore enogastronomico e dell’artigianato, con la partecipazione prevista di circa mille espositori provenienti da oltre 50 Paesi e una affluenza complessiva stimata di oltre 250mila visitatori, ivi compresi famiglie, giovani e turisti, che potranno accedervi liberamente, previa registrazione al sito web della manifestazione.

Oltre alle ordinare misure di ordine e sicurezza pubblica, è stata condivisa l’istituzione di una zona a vigilanza rafforzata nelle aree limitrofe al quartiere fieristico di Rho, nel periodo di svolgimento della manifestazione, consentendo l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per specifiche fattispecie delittuose, i quali nelle predette zone tengano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, impedendo la libera e piena fruibilità delle stesse e determinando una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Obiettivo è contrastare i reati predatori, fenomeni di accattonaggio e richieste moleste di denaro da parte di finti enti assistenziali messi in atto all’interno dell’area espositiva e nelle zone limitrofe.

In occasione di altre manifestazioni fieristiche ad alto impatto di pubblico, a partire dall’aprile 2025 grazie ai controlli rafforzati sono stati raggiunti considerevoli risultati in termini di sicurezza. Pertanto, anche questa volta saranno coinvolte nell’area del “polo fieristico Rho” le seguenti zone:

Zona A, che circonda il quartiere fieristico

Viale degli Alberghi, viale Porta Est, viale Porta Ovest, viale delle Ferrovie, Via Lombardia Sud

Zona B, uscita fermata metro MM e Stazione FFSS Rho Fiera

Via Achille Grandi e piazza Costellazione

Zona C, prossima al quartiere fieristico

Vie Risorgimento, Venanzio Buzzi, Di Vittorio, Ezio Vanoni, Eugenio Curiel, Fratelli Vigorelli, Fratelli Cervi.

“Ringrazio il prefetto Claudio Sgaraglia per l’attenzione che sempre riserva alle richieste del nostro territorio e tutte le forze dell’ordine – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Come per la sua storica edizione di inizio dicembre, anche Artigiano in Fiera – Anteprima d’estate attira tantissimo pubblico: prevenire reati appare fondamentale e avere aree sottoposte a vigilanza rafforzata consente di contrastare maggiormente la presenza di soggetti che puntano a prendere di mira espositori e visitatori”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia