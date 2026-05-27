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Prolungato fino al 13 giugno il termine per le iscrizioni alla 2ª edizione di Musicante Awards – Pino Daniele

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Musicante-Awards_Premio-Pino-Daniele_Locandina-generica
Musicante-Awards_Premio-Pino-Daniele_Locandina-generica

Fino al 13 giugno è possibile presentare la candidatura per la 2ª edizione di MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE, il Live Contest di musica pop rivolto a giovani artisti in possesso di conoscenze musicali professionali e di un repertorio di opere originali.

Per partecipare al Live Contest è necessario compilare il form disponibile sul sito musicanteawards.com.

Ispirandosi ai valori artistici e umani di Pino Daniele, la Fondazione Pino Daniele ETS ha ideato il Live Contest volto a sostenere e valorizzare una nuova generazione di musicisti e cantautori e promuovere una visione musicale basata sulla ricerca artistica, sull’identità culturale e la qualità dell’esecuzione dal vivo.

Pino-Daniele_ph-Luciano-Viti
Pino-Daniele_ph-Luciano-Viti

L’idea che guida il contest è insita nel termine “Musicante” che identifica chi conosce ed esercita la musica.

Il MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE si articola in 4 fasi: Scouting e candidature online, Live Audition, Bootcamp di perfezionamento e Show finale.

Il Live Contest di musica pop è aperto a singoli cantautori e gruppi musicali e prevede 3 categorie: AFAM – Alta Formazione Artistica Musicale (per studenti o diplomati dei Conservatori o delle Istituzioni AFAM), Academy Connection (per cantautori e band provenienti da percorsi musicali indipendenti; ai cantautori selezionati sarà assegnata una band composta da allievi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano) e Industry (riservata ad artisti e gruppi provenienti da label discografiche o editori musicali).

www.musicanteawards.com

www.instagram.com/musicanteaward

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