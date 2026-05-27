Il Comune di Bollate invita la cittadinanza a partecipare a “Un fiore per le ragazze”, un appuntamento dedicato alla memoria storica locale e alla riscoperta del territorio.

L’iniziativa si terrà domenica 7 giugno, con ritrovo alle ore 10.30 nel Borgo di Castellazzo di Bollate – Corte Grande,

e prevede una camminata guidata lungo i sentieri legati all’esplosione della fabbrica di munizioni Sutter & Thévenot, avvenuta nel 1918.

Durante il percorso, accompagnati dal racconto dei fatti, i partecipanti ripercorreranno i luoghi della tragedia che segnò profondamente la comunità di Bollate durante la Prima Guerra Mondiale, provocando numerose vittime, in gran parte giovanissime donne.

In occasione della ricorrenza, i cittadini sono invitati a portare un fiore, che sarà deposto ai piedi della cabina situata nell’area dell’ex stabilimento, unico manufatto storico superstite dell’evento.

Un gesto semplice e carico di significato per ricordare chi perse la vita sul luogo di lavoro.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe adatte a sentieri sterrati.

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