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Giuseppe Brindisi “Potresti essere tu – Il caso Garlasco”, al TAM

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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GiuseppeBrindisi
GiuseppeBrindisi

Un appuntamento di grande attualità e riflessione arriva al TAM Teatro Arcimboldi il 4 giugno 2026: “Potresti essere tu – Il caso Garlasco”, l’evento condotto da Giuseppe Brindisi, volto autorevole del giornalismo televisivo.

Una serata pensata per andare oltre la cronaca, entrando nel cuore di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.

Attraverso analisi, domande e punti di vista diversi, il pubblico sarà guidato in un percorso di riflessione sui temi della giustizia, della responsabilità individuale e del ruolo dell’opinione pubblica.

locandina
locandina

Sul palco, insieme a Giuseppe Brindisi, interverranno come ospiti il giornalista e scrittore Umberto Brindani, l’avvocato penalista Antonio De Rensis e Alessandro De Giuseppe, giornalista investigativo e inviato televisivo del programma Le Iene.

Un confronto diretto, lucido e coinvolgente, pensato per chi desidera comprendere più a fondo le dinamiche, le implicazioni e gli interrogativi che un grande caso giudiziario continua a sollevare.

Lo show è presentato da Berti Live

teatroarcimboldi.it

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