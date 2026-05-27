Milano Serravalle – Milano Tangenziali: avviso di sciopero

Milano Serravalle – Milano Tangenziali informa che dalle ore 22:00 di giovedì 28 maggio alle ore 22:00 di venerdì 29 maggio 2026 è previsto uno sciopero che potrà coinvolgere anche il personale adibito ai servizi essenziali (Operatori del Centro Radio Informativo, Ausiliari della Viabilità, Operatori Polifunzionali).
La Società precisa che potranno verificarsi alcuni disagi alla circolazione stradale, nonché possibili ritardi nelle procedure di autorizzazione al transito dei Trasporti Eccezionali. Saranno comunque garantiti i consueti servizi di sicurezza e di assistenza ai viaggiatori sull’intera tratta di competenza.
Contact Center:
numero verde gratuito 800.184.786
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