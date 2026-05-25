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Caso della Global Sumud Flotilla, l’Islam politico

Davide Falco
By Davide Falco
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NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA
NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA

Torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Tra i temi di puntata, lo scontro politico sul caso della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione dei video choc degli attivisti inginocchiati e derisi dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir. A seguire, un approfondimento sulle correnti politicamente più radicali dell’Islam.

Infine, il caso Garlasco, con documenti esclusivi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Fausto Biloslavo, Lucetta Scaraffia, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Giada Bocellari, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

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