Dopo il successo di “Poesie Clandestine” (brano certificato ORO), e dopo aver fatto ballare tutti con il nuovo singolo “Santa”, LDA e AKA 7EVEN arrivano live nei club con il loro ULTIMO BALLO TOUR – Live Indoor: il 20 novembre alla Casa Della Musica di NAPOLI, il 23 novembre ai Magazzini Generali di MILANO e il 24 novembre all’Atlantico di ROMA.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di lunedì 25 maggio.

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In occasione dei live, LDA e AKA 7EVEN porteranno sul palco i loro brani di maggior successo, alternandoli alle tracce contenute in “Poesie Clandestine”, il loro primo progetto discografico insieme, per uno show che unirà energia, emozione e tutta la sintonia artistica che li lega.

Live sui palchi di Napoli, Roma e Milano anche il nuovo singolo “Santa”, attualmente in rotazione radiofonica.

Il brano si apre con un sound dal ritmo latino che caratterizza la produzione, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva.

Il testo è attraversato da una malinconia sottile, le immagini sono semplici e quotidiane (“un caffè sulle labbra”, “un mozzicone di sigaretta nel posacenere”) e riescono a dipingere piccole istantanee di una relazione finita ma che ancora vive nei dettagli e nei ricordi.

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