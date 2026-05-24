Doppio Open Day per la Scuola Civica di Musica Città di Bollate, a giugno e a settembre: un’opportunità per conoscere la proposta formativa e scoprire i percorsi più adatti alle esigenze di ognuno.

I partecipanti potranno entrare in ogni Aula, dove suoni, ritmi, voci e stili differenti si alterneranno, dal pianoforte, alla batteria, dalla chitarra classica all’ukulele, alla chitarra elettrica e basso. E poi canto, violino, flauto.

La presentazione strumenti è indicata per bambini dai 6 anni, ragazzi e adulti., presso la sede di via Coni Zugna 15 a Cascina del Sole.

La Scuola propone percorsi di studio amatoriali e percorsi didattici più strutturati, con l’obiettivo finale di sostenere esami certificati. I percorsi sono diversificati e adeguati in base all’età, al livello di preparazione, agli obiettivi.

Ai più piccoli, dai 3 ai 6 anni, è dedicato il corso di propedeutica “Crescere Musicalmente”.

Non ci sono limiti di età per iniziare, e non sono richieste competenze specifiche, la scuola è aperta a tutti.

La Scuola Civica di Musica rappresenta un nuovo servizio per la Città: raccoglie l’eredità di 40 anni di storia dell’Accademia Vivaldi e apre le porte a un futuro fatto di musica, cultura e crescita per tutta la Comunità. La scuola è gestita da CSBNO, in collaborazione con Accademia Vivaldi Aps.

L’appuntamento con il doppio Open Day è per giovedì 11 giugno e martedì 22 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

La partecipazione è aperta, non è richiesta iscrizione.

Via Coni Zugna 15 a Cascina del Sole.

Per info: www.accademiavivaldi.it

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