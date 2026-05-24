Sergio Bonelli Editore celebra l’indimenticato intellettuale novecentesco Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a cinquant’anni dalla scomparsa, riportando in libreria e in fumetteria un volume che è un racconto su una figura emblematica della cultura italiana e sulla relazione tra la parola di Pasolini e la sua contemporaneità.

Essendo stato uno dei primi volumi a segnare la via italiana alla graphic novel, a venticinque anni dalla prima edizione, PASOLINI è ormai considerato un classico del fumetto, portato in scena in un dialogo vivo con l’autore, il fumettista-cantautore Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

La postfazione, intitolata Davide Toffolo e il lungo viaggio con Pasolini, è firmata da Paola Bristot.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale

https://www.sergiobonelli.it/prodotto/pasolini/

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia