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Sergio Bonelli Editore presenta la nuova edizione di Pasolini di Davide Toffolo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Cover
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Sergio Bonelli Editore celebra l’indimenticato intellettuale novecentesco Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a cinquant’anni dalla scomparsa, riportando in libreria e in fumetteria un volume che è un racconto su una figura emblematica della cultura italiana e sulla relazione tra la parola di Pasolini e la sua contemporaneità.

tavola
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Essendo stato uno dei primi volumi a segnare la via italiana alla graphic novel, a venticinque anni dalla prima edizione, PASOLINI è ormai considerato un classico del fumetto, portato in scena in un dialogo vivo con l’autore, il fumettista-cantautore Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

La postfazione, intitolata Davide Toffolo e il lungo viaggio con Pasolini, è firmata da Paola Bristot.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/
https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale
https://www.sergiobonelli.it/prodotto/pasolini/

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