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Elettra Lamborghini: “Bam Bam Bambina”, il nuovo singolo dal sapore estivo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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COVER-SINGLE.
COVER-SINGLE.

Bam Bam Bambina” è un ritorno alle origini e a quelle sonorità latin che hanno da sempre contraddistinto il sound di Elettra. Il singolo mescola sonorità merengue e ritmi caraibici, possiede un testo divertente e un ritornello contagioso che sarà impossibile non cantare quest’estate.

Elettra Lamborghini by Enrico Tabacchi
Elettra Lamborghini by Enrico Tabacchi

Nella divertentissima clip Elettra interpreta più ruoli: all’inizio è una manager in carriera che firma contratti e si prepara a parlare durante una conferenza stampa, poi la vediamo alle prese con alcuni lavori domestici e con un finto bebè e, infine, piange allo specchio come la Llrona, spettro del folclore dell’America latina, prima di lasciarsi andare ad una liberatoria ‘guerra’ ai cuscini su un gigantesco letto.

Elettra Lamborghini by Enrico Tabacchi
Elettra Lamborghini by Enrico Tabacchi

Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da ‘bambina’ perché è un po’ ribelle e difficile da gestire. Dall’altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po’ nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking” – spiega Elettra Lamborghini a proposito del testo della canzone.

Elettra Lamborghini:

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