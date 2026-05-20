Misteri, fantasmi e ironia: “Investigazioni Tilda & C.” di Manuela Chiarottino

Presentato ufficialmente al Salone Internazionale del Libro di Torino, “Investigazioni Tilda & C.” (Edizioni Effetto) segna una nuova incursione narrativa di Manuela Chiarottino nel territorio del giallo ironico e soprannaturale.

Protagonista è Tilda: capelli rosa, carattere ostinato e un sogno chiarissimo, diventare una vera investigatrice. Quando il suo socio — maschilista, infedele e convinto di essere indispensabile — la caccia dall’agenzia, tutto sembra precipitare. Ma il destino le tende una mano inattesa sotto forma di un vecchio ufficio investigativo nel cuore di Torino. Un luogo fermo nel tempo, pieno di fascino e segreti. E soprattutto non vuoto.

Ad attenderla c’è Ace, leggendario detective del passato rimasto intrappolato tra le pareti del suo ufficio… come fantasma. Ironico, arrogante e tutt’altro che disposto a farsi da parte, Ace diventa il socio più improbabile che Tilda potesse immaginare.

Tra battibecchi continui, misteri irrisolti e un’indagine che parte da un furto apparentemente insignificante per sfociare in una morte archiviata troppo in fretta, il romanzo costruisce un intreccio capace di alternare suspense e leggerezza. Sullo sfondo, una Torino sospesa tra realtà e magia, elegante e misteriosa, che diventa parte integrante della narrazione.

«Ogni tanto mi piace cambiare genere e questa volta volevo raccontare una storia diversa, ambientata a Torino, tra misteri, ironia e un pizzico di soprannaturale», racconta l’autrice.

«Non sono una giallista “pura”: questo è un giallo divertente, leggero ma con una trama che tiene il filo dell’indagine, e con una coppia di investigatori decisamente fuori dagli schemi».

Un giallo brillante e ironico, insomma, dove il mistero incontra l’umorismo, Torino svela il suo lato più segreto e una detective fuori dagli schemi scopre che, per trovare la verità, a volte bisogna fare i conti anche con i fantasmi.

DETTAGLI TECNICI

Titolo: Investigazioni Tilda & C.

Autrice: Manuela Chiarottino

Editore: Edizioni Effetto

Genere: commedia giallo

Pagine: 173

Prezzo: 17 euro

EAN: 9791282177092

In libreria dal 5 maggio 2026

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