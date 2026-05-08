Merlata Food Parade dall’8 al 24 maggio: appuntamenti dedicati al gusto e grandi chef

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 2.000 partecipanti, Merlata Bloom Milano apre le porte ad una nuova edizione della Merlata Food Parade dall’8 al 24 maggio all’insegna del gusto e del divertimento.

Il food festival, a cui aderiscono oltre 20 ristoranti del mall, propone un programma articolato di esperienze, momenti di intrattenimento e promozioni esclusive, invitando i visitatori a vivere il centro come spazio di incontro e sperimentazione culinaria. Un approccio che riflette il DNA di Merlata, dove il comparto food & leisure rappresenta, insieme allo shopping, uno dei pilastri della sua proposta: il mall riunisce format ristorativi, concept contemporanei e momenti di intrattenimento, pensati per accompagnare il tempo libero delle persone in ogni momento della giornata.

Il festival diventa così non un’iniziativa occasionale, ma il clou di un posizionamento che valorizza il cibo come elemento centrale dell’esperienza complessiva e come motore di relazione tra le persone e il territorio. Negli stessi giorni, nello specifico il 16 maggio, l’apertura del nuovo punto vendita Panfuwa contribuirà ad arricchire ulteriormente il panorama gastronomico, ampliando l’offerta di cucina internazionale con i suoi iconici soufflé pancakes giapponesi.

Il calendario di appuntamenti entra nel vivo venerdì 15 maggio con una speciale Cena con delitto in programma dalle 19.00 alle 21.00, in collaborazione con la scuola di recitazione e improvvisazione teatrale B-Teatro. Dedicata all’universo narrativo di Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa, la serata unisce intrattenimento e degustazione in un’esperienza immersiva pensata per celebrare il pasto come momento di socialità: i partecipanti saranno coinvolti in un mistero da risolvere tra indizi e colpi di scena, e potranno gustare alcune specialità offerte dai tenant cena.

A partire dal giorno successivo prendono il via le Masterclass, in programma il 16, 17 e 23 maggio. Vere e proprie lezioni di cucina, organizzate in sessioni da 45 minuti e articolate in più turni giornalieri da 16 posti ciascuno – alle 15.00, 16.15 e 17.30 – per scoprire i segreti di ristorazione di alcuni dei brand più noti: tra cui Wagamama e la cucina pan-asiatica, Signorvino e i piatti della tradizione, Hamerica’s per svelare il segreto dell’hamburger perfetto, Fresco e Cimmino con la vera pizza napoletana, Panino Giusto e Thai Gourmet.

Particolarmente attesa la sessione di domenica 17 maggio delle 17.30, affidata ad Andrea Mainardi, tra i volti più amati della TV culinaria italiana, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua energia in un’esperienza che unisce tecnica, racconto e intrattenimento.

Tornano anche le Masterclass Kids per i più piccoli, che potranno divertirsi cucinando alcune delle ricette più iconiche di Dreams Donuts e Akira Ramen Bar. Due gli appuntamenti gratuiti riservati ai piccoli chef di casa, per la domenica del 17 e 24 maggio, alle 10.30 e alle 11.30, con 20 posti per ogni sessione, prenotabili nei giorni di evento presso l’apposita postazione.

Il festival prosegue venerdì 22 maggio con la cena-party anni ’90, dalle 19.00, che unisce gusto e musica, pensata per trasformare la food court in uno spazio capace di evocare ricordi e atmosfere che hanno segnato un’intera generazione. Una live band in formazione acustica accompagnerà la serata coinvolgendo il pubblico tra i tavoli con un repertorio dedicato ai grandi successi di quegli anni da cantare insieme, per proseguire poi con un vero e proprio live musicale.

Dopo le masterclass, che continueranno anche sabato 23, la giornata conclusiva, domenica 24 maggio, sarà dedicata alla Food Battle, una competizione live tra appassionati di cucina che decreterà il miglior chef amatoriale di Merlata Bloom Milano. Quest’avvincente sfida vedrà i clienti del centro sfidarsi nella realizzazione dei piatti proposti e giudicati dai tenant partner dell’iniziativa, tra cui Dreams Donuts, Signorvino e Martinucci Laboratories. I sedici concorrenti selezionati, saranno messi alla prova in due pressure test che condurranno alle semifinali e, infine, alla sfida decisiva per il primo e il secondo posto sul podio sotto lo sguardo attento del giudice d’eccezione Roberto Valbuzzi, uno degli chef italiani più amati e seguiti del momento, in tv con Cortesie per gli Ospiti, che porterà a Merlata Bloom Milano la filosofia del suo “Crotto Valtellina”.

Durante le cene-evento del 15 e 22 maggio, la cui partecipazione è soggetta a iscrizione tramite questo link – poiché i posti disponibili sono 100 per ciascun evento – ci sarà la possibilità di sfruttare il servizio sempre attivo della web app Bloomtasty, che consente di ordinare facilmente dal proprio smartphone, scegliendo piatti da più ristoranti e pagando comodamente in un’unica soluzione.

Con la Food Parade, Merlata Bloom Milano conferma il proprio impegno nel proporre iniziative capaci di unire shopping, entertainment e food experience, trasformando il cibo in un’occasione di socialità, scoperta e coinvolgimento attivo per i visitatori di tutte le età.

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