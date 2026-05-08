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Teatro Arcimboldi: Legend The Show, 19 maggio 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Michael_
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Torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 19 maggio 2026 il più grande omaggio a Michael Jackson, Legend The Show.

Un nuovo spettacolare tour europeo con live band, corpo di ballo, orchestra e due leggende che hanno condiviso il palco con il Re del Pop: Jennifer Batten e Don Boyette.

Sul palco a impersonare il re del pop Wendel Gama, impersonator brasiliano di Michael Jackson con oltre 4 milioni di followers sui social, catturerà l’anima unica di Michael Jackson con una performance magistrale.

Un’occasione perfetta per celebrare la musica, l’eredità artistica e l’impatto culturale del più grande performer di sempre.

Un viaggio emozionante nella musica e nel mito, pensato per fan di ogni età e per chi desidera vivere, o rivivere, la grandezza del Re del Pop in una dimensione teatrale unica nel suo genere

www.teatroarcimboldi.it

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