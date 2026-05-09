Un ponte tra il carcere e la società: Trasgressione Band canta De André al Teatro Civico il 17 maggio

Trasgressione Band torna sul palco del Teatro Civico di Rho con il suo front man, lo psicoterapeuta Juri Aparo, per proporre “Canzoni di De André e trame di libertà”. Il 17 maggio alle ore 21, nell’ambito della rassegna T-Off, il concerto permetterà di raccontare 28 anni di esperienza carceraria del Gruppo della Trasgressione che accompagna con diversi progetti detenuti delle carceri di San Vittore, Bollate, Opera.

Nel foyer del Teatro a partire dalle ore 18.30 verranno esposte alcune opere di pittori, scultori, fotografi sul tema della serata a cura della Associazione Trasgressione.net, nell’ambito del progetto “Percorsi della devianza e Trame di libertà”, sono realizzate da Paolo Colombo, Federica Bentivegna, Peter Bescapé, Margherita Lazzati, Giancarlo Scialanga, Carmelo Carrubba, Adriano Avanzini, Franco Scoccimarro, Daniela Ferrante, Pierluigi Bernasconi, Antony Carrisi, Alberto Lastrico, Alessio Ferraro.

Fino alle 20.15, studenti e insegnanti di alcuni istituti scolastici di Monza, Saronno, Legnano, Parabiago, con i quali il Gruppo della Trasgressione collabora da anni, proveranno a “cucire le loro considerazioni con quelle degli artisti presenti e dei componenti del gruppo”. Studenti e detenuti potranno interagire con gli artisti e con loro formare dei gruppi di lavoro con cui formulare quattro ipotesi di “Trame di Libertà” da proporre al pubblico nel corso della serata.

“Ospitiamo per il terzo anno il Gruppo della Trasgressione Band perché vogliamo tenere accesa una luce su quello che avviene oltre le mura del carcere, affrontando temi che troppo spesso rimangono ai margini del dibattito pubblico – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – . Il Gruppo della Trasgressione ci permette di conoscere da vicino le vite di detenuti e volontari, storie di riscatto, voci di chi ha scelto di mettersi in gioco, dentro e fuori il carcere, accompagnati dalle canzoni di Fabrizio de André. Il dialogo con gli studenti arricchirà ulteriormente la serata, insieme alle opere d‘arte esposte nel foyer”.

Come spiegano i promotori, “La serata, organizzata con il patrocinio del Comune di Rho, ha come obiettivo attivare una officina creativa tra studenti, artisti, musicisti, detenuti, ex detenuti e componenti esterni del gruppo, utilizzando le canzoni di Fabrizio De André e della Trsg.band e le creazioni degli artisti coinvolti”.

Prenotazioni al link https://www.vivaticket.com/it/ ticket Gruppo della Trasgressione: https://www.vocidalponte.it/.

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