Tovaglieri e Verri, censura preventiva è antidemocratica

“Pieno sostegno alla Lega di Palazzo Marino, attaccata da prevaricatori travestiti da democratici”.

Lo dichiara l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega) all’indomani dell’approvazione dell’ordine del giorno del PD che impegna l’Amministrazione comunale a condannare la manifestazione dei Patrioti a Milano.

“Invece di censurare i cortei in cui si devasta la città – ha proseguito Tovaglieri – i sedicenti ‘democratici’ hanno il coraggio di censurare preventivamente un’iniziativa pacifica e autorizzata. Ricordo che solo nei regimi dittatoriali qualcuno può decidere quali manifestazioni sono legittime e quali no. L’unico modo per rispondere a questa sinistra vergognosamente arrogante e antidemocratica è uno solo: presentarsi in massa in piazza Duomo a Milano per mostrare a tutti la forza della libertà”. Sulla vicenda si esprime anche il capogruppo della Lega Alessandro Verri.

“Per Buscemi e compagni – dichiara Verri – la libertà di espressione è consentita esclusivamente quando vengono espresse opinioni che piacciono a loro. Di fonte a una maggioranza che è talmente allo sbando da ricorrere alla stampella di Forza Italia per non far mancare il numero legale in Aula, la Lega resta coerente con il programma del centro-destra e scenderà in piazza domani anche per denunciare il lassismo con cui la giunta Sala gestisce il problema dell’immigrazione. Se sono stranieri i due terzi dei carcerati a San Vittore e oltre il 50% dei detenuti minori al Beccaria – conclude l’esponente leghista – significa che l’integrazione e la sicurezza non sono certo una priorità per questa Amministrazione”.

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