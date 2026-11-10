La telemedicina italiana sta entrando nella fase in cui gli investimenti nelle infrastrutture digitali devono tradursi in servizi sanitari utilizzabili quotidianamente.

La possibilità di seguire un paziente cronico a domicilio, raccogliere regolarmente i suoi parametri clinici e renderli disponibili ai professionisti sanitari sta modificando l’organizzazione dell’assistenza, con conseguenze particolarmente rilevanti per le persone anziane e per chi convive con più patologie.

In questa trasformazione emerge una delle principali difficoltà tecnologiche: far comunicare dispositivi medici e piattaforme sanitarie differenti, senza trasferire sui pazienti la complessità dei sistemi digitali.

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute nell’agosto 2026, sono 566.321 le persone assistite attraverso strumenti di telemedicina fino a dicembre 2025, a fronte di un obiettivo PNRR di almeno 300mila assistiti.

A questo risultato si affianca la programmazione regionale del telemonitoraggio, che nel decreto ministeriale del 28 settembre 2023 individuava un target complessivo di 792.166 pazienti cronici da trattare entro il terzo trimestre del 2026.

Si tratta di indicatori riferiti ad ambiti e periodi differenti, che mostrano la dimensione raggiunta dalla medicina digitale e quella prevista per la sua ulteriore diffusione1,2.

Il PNRR ha destinato 1,5 miliardi di euro alla telemedicina, sostenendo lo sviluppo della Piattaforma Nazionale di Telemedicina e delle infrastrutture regionali. L’obiettivo è rendere servizi come televisite, teleconsulti e telemonitoraggio progressivamente disponibili all’interno dei percorsi assistenziali. La presenza delle infrastrutture, tuttavia, rappresenta soltanto una parte del processo.

Perché il monitoraggio domiciliare funzioni, un misuratore di pressione, un saturimetro o un glucometro devono poter trasmettere le informazioni raccolte ai sistemi utilizzati da medici e strutture sanitarie, anche quando dispositivi e applicazioni provengono da fornitori differenti.

È su questa esigenza che si concentra GIMA, azienda italiana del settore medicale che nel 2026 celebra cento anni di attività.

Con GIMAHUB e GIMAPP SDK Flutter, l’azienda ha sviluppato due soluzioni per facilitare l’integrazione dei dispositivi medici nei sistemi di telemedicina, intervenendo su due aspetti concreti: la semplicità di utilizzo degli strumenti da parte del paziente e la possibilità per gli operatori tecnologici di collegarli alle proprie piattaforme.

Il passaggio dalla telemedicina alla medicina digitale riguarda soprattutto la continuità dell’assistenza. Per una persona con una patologia cronica, effettuare una misurazione a domicilio può essere utile se il dato raggiunge il professionista incaricato di seguirne le condizioni di salute e può essere valutato nel quadro del percorso clinico.

La raccolta delle informazioni deve quindi inserirsi in un sistema organizzato, nel quale siano definite le modalità di trasmissione, consultazione e gestione dei parametri rilevati.

Un esempio delle esigenze alle quali questo modello deve rispondere è il programma nazionale dedicato ai Grandi Anziani, promosso da AGENAS.

Nel giugno 2026 sono stati presentati 58 progetti pilota, selezionati tra 146 candidature e finanziati con 150 milioni di euro del PNRR, destinati alla presa in carico domiciliare di circa 60mila persone con più di 80 anni e almeno una patologia cronica.

La sperimentazione, della durata prevista di 18 mesi, è orientata alla prevenzione del deterioramento cognitivo e motorio, al miglioramento dell’aderenza terapeutica e al contrasto dell’isolamento sociale3.

L’assistenza a persone anziane e fragili rende particolarmente evidente un problema pratico: l’utilizzo delle tecnologie digitali non può richiedere competenze che tutti i pazienti non possiedono.

Aprire un’applicazione, associare un dispositivo allo smartphone o gestire una connessione Bluetooth possono diventare operazioni difficili per chi ha scarsa familiarità con questi strumenti o presenta limitazioni funzionali. Allo stesso tempo, i dati devono raggiungere le piattaforme sanitarie senza richiedere interventi manuali a ogni misurazione.

Per rispondere a questa esigenza GIMA ha sviluppato GIMAHUB, un gateway che consente di acquisire e trasmettere automaticamente i parametri clinici rilevati dai dispositivi medici compatibili, senza richiedere al paziente l’utilizzo di smartphone o applicazioni dedicate.

La diffusione della medicina digitale apre anche una questione più ampia per il Servizio sanitario nazionale: come trasformare i programmi finanziati e le iniziative territoriali in prestazioni stabilmente inserite nell’assistenza ordinaria.

Il quadro normativo italiano ha già definito indicazioni per l’erogazione delle prestazioni di telemedicina e requisiti per lo sviluppo dei relativi servizi. La prospettiva di una loro ulteriore integrazione nei Livelli Essenziali di Assistenza richiede di affrontare gli aspetti organizzativi e le modalità di riconoscimento delle prestazioni, distinguendo quanto già disciplinato dalle evoluzioni ancora da realizzare4.

La continuità del telemonitoraggio dipende dalla presenza di percorsi assistenziali definiti: occorre individuare i pazienti ai quali destinare il servizio, stabilire quali professionisti ricevono e valutano le misurazioni e organizzare le modalità di intervento quando i parametri richiedono un approfondimento clinico.

Le infrastrutture digitali devono sostenere questi processi, consentendo la disponibilità e lo scambio delle informazioni tra i soggetti coinvolti nella presa in carico.

Per GIMA, l’evoluzione della medicina digitale si traduce nello sviluppo di tecnologie capaci di collegare i dispositivi medici ai sistemi sanitari, riducendo le difficoltà di utilizzo per i pazienti e semplificando il lavoro di integrazione per gli operatori tecnologici.

Un ambito nel quale l’esperienza industriale dell’azienda incontra le nuove esigenze dell’assistenza domiciliare e della sanità connessa.

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