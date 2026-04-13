Milano Design Week, tornano aree pedonali in Tortona e Brera

In occasione della Milano Design Week 2026, che animerà la città dal 20 al 26 aprile, tornano le aree pedonali in via Durini, in via Solferino e in zona Tortona.

In via Durini, già area pedonale, saranno modificati temporaneamente gli orari del carico e scarico merci (dalle 6.30 alle 9.30 del mattino) e sarà vietato il transito a taxi e Ncc.

Nella zona di Brera è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli in largo Treves, nel tratto che conduce a via Solferino, e in via Solferino, nel tratto compreso tra largo Treves e via Pontaccio. Il divieto sarà in vigore da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile dalle 17 alle 22, sabato 25 dalle 14 alle 22 e domenica 26 dalle 14 alle 20.

L’area pedonale più ampia sarà quella in zona Tortona, in cui saranno presenti diversi espositori e sono previsti anche numerosi eventi.

Nel divieto di transito saranno coinvolte, oltre a via Savona, via Tortona e via Bergognone, anche via Voghera, via Pietro Orseolo, via Montevideo, via Cerano, via Novi, via Vincenzo Forcella, via Gaspare Bugatti, via Stendhal, via delle Foppette, via Ventimiglia, via Bobbio, via Barbavara, largo delle Culture e piazzale Stazione Genova.

In questa zona il traffico veicolare sarà vietato da lunedì 20 a mercoledì 22 dalle 17 alle 22, giovedì 23 e venerdì 24 dalle 17 alle 23, sabato 25 aprile dalle 10 alle 23 e domenica 26 dalle 10 alle 21.

In queste due aree più estese potranno accedere, in deroga, i veicoli diretti alle proprietà private o ai box, i taxi e gli Ncc, i veicoli diretti alle attività ricettive e, in alcuni casi, le auto dirette alle attività commerciali dotate di parcheggio.

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