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Rozzano: “Bioraffineria Urbana” apre le porte ai cittadini per il Green Energy Day

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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IMPIANTO-DI-ROZZANO
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Sabato 18 aprile, Gruppo CAP aprirà le porte del suo impianto di Rozzano (Via Ecologia), oggi trasformato in una vera e propria “bioraffineria urbana”.

Sarà un’opportunità preziosa per i cittadini per scoprire da vicino e in modo concreto come i rifiuti e l’acqua non siano scarti, ma risorse preziose. Durante le visite guidate verrà mostrato come i fanghi e i rifiuti liquidi vengano integrati e trasformati in biogas, producendo energia pulita che alimenta anche la rete di teleriscaldamento locale.

I dettagli dell’evento:

  • Cosa: Visite guidate gratuite all’impianto CAP Evolution
  • Dove: Rozzano, Via Ecologia
  • Quando: Sabato 18 aprile (due turni: ore 10:30 e 11:15, durata circa 45 minuti)
  • Modalità di partecipazione: Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 15 aprile, scrivendo a simone.gal@gruppocap.it  

    Per consultare la mappa completa degli impianti visitabili in tutta Italia: www.greenenergyday.it.

    Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia

    https://www.gruppocap.it

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