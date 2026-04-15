“Aldair. Cuore Giallorosso”, dal 21 maggio arriva al cinema

Dal 21 maggio arriva al cinema “ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO”, il documentario diretto da SIMONE GODANO, prodotto da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film, in collaborazione con Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock, distribuito da Nexo Studios e scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo, dedicato ad ALDAIR NASCIMENTO DO SANTOS, storico difensore brasiliano icona dell’AS Roma, in occasione dei suoi 60 anni.

E’ disponibile la prima clip del film: https://youtu.be/4oYDHfULEBk

Le prevendite apriranno a partire dal 21 aprile, quando l’elenco delle sale e i biglietti in prevendita saranno disponibili su nexostudios.it .

“ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO” è il racconto di una carriera straordinaria ma anche, e soprattutto, di un legame profondo tra un uomo, una squadra e una città. Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione.

Il documentario prende avvio il 30 novembre 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, durante la celebrazione per i 60 anni di Aldair prima della partita Roma-Napoli: un momento simbolico e carico di emozione che diventa il punto di partenza di un racconto intimo e profondo alla scoperta dell’uomo dietro il campione.

A guidare la narrazione è lo scrittore Sandro Bonvissuto, che da tifoso romanista intraprende un viaggio tra Italia e Brasile per ricostruire le radici, la carriera e l’identità di un calciatore unico nel suo genere.

Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della Città eterna, il film, impreziosito dalla voce narrante di Claudio Amendola, restituisce il ritratto di un campione silenzioso, lontano dai riflettori che è entrato nel cuore del popolo romanista.

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