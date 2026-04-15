In scena a Campo Teatrale, a Milano, fino a domenica 19 aprile, “ Piccole Apocalissi”, produzione del teatro in collaborazione con Eco di fondo.

Ispirato a una storia vera, lo spettacolo esplora le “piccole catastrofi” personali che, pur non essendo globali, hanno il potere di cambiare le nostre vite.

Negli anni ’70, cinque esseri umani sono incaricati di selezionare musiche e suoni da inviare nello spazio attraverso il Golden Voyager Record per rappresentare il genere umano.

Un disco destinato a viaggiare indefinitamente nello spazio alla ricerca di altre forme di vita ma, in fondo, anche alla ricerca di noi stessi, della parte migliore di noi.

La sonda su cui viaggia il Golden Voyager Record ha superato i confini del nostro sistema solare nel 2013 e ora sta viaggiando nello spazio interstellare ed è probabilmente destinata a durare oltre la durata stessa della nostra specie e del pianeta Terra.

Diretto da Giacomo Ferraù, che lo ha scritto e lo interpreta con Fabio Banfo assieme a Federica Carra, Rossella Guidotti, Ermanno Pingitore, Piccole Apocalissi si muove tra comicità e commozione alla ricerca di cosa salvare nelle nostre vite e su cosa ci definisce come specie.

CAMPO TEATRALE

Via Cambiasi 10 – 20131, Milano

Tel 02 26 11 31 33

www.campoteatrale.it

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