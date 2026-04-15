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Dal 1° luglio AEMME Linea Ambiente gestirà l’igiene urbana a Locate Triulzi e Pieve Emanuele

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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A partire dal prossimo 1° luglioAEMME Linea Ambiente (ALA) assumerà la gestione del servizio di igiene urbana nei Comuni di Locate Triulzi e Pieve Emanuele.

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Questo affidamento consolida ulteriormente la presenza e il progetto industriale della società all’interno della Città metropolitana di Milano.

Di seguito i punti salienti di questa nuova gestione:

  • Continuità ed efficienza: Il modello organizzativo manterrà l’attuale sistema di raccolta porta a porta, ma punterà a introdurre concreti miglioramenti in termini di qualità del servizio, efficienza e sostenibilità.
  • Coinvolgimento cittadino: Per garantire una transizione semplice e ordinata, nelle prossime settimane prenderà il via una campagna informativa capillare, che includerà incontri pubblici e la distribuzione di materiali dedicati.
  • Assistenza diretta: Per supportare i residenti nella fase di avvio, sarà a disposizione il numero verde gratuito 800.196363.
  • www.eprcomunicazione.it

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