A partire dal prossimo 1° luglio, AEMME Linea Ambiente (ALA) assumerà la gestione del servizio di igiene urbana nei Comuni di Locate Triulzi e Pieve Emanuele.
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Questo affidamento consolida ulteriormente la presenza e il progetto industriale della società all’interno della Città metropolitana di Milano.
Di seguito i punti salienti di questa nuova gestione:
- Continuità ed efficienza: Il modello organizzativo manterrà l’attuale sistema di raccolta porta a porta, ma punterà a introdurre concreti miglioramenti in termini di qualità del servizio, efficienza e sostenibilità.
- Coinvolgimento cittadino: Per garantire una transizione semplice e ordinata, nelle prossime settimane prenderà il via una campagna informativa capillare, che includerà incontri pubblici e la distribuzione di materiali dedicati.
- Assistenza diretta: Per supportare i residenti nella fase di avvio, sarà a disposizione il numero verde gratuito 800.196363.
- www.eprcomunicazione.it
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