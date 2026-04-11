Raccolta piccoli Raee “Uno contro zero” nei supermercati: si estende “Piccoli Raee, grandi Coop”

Prosegue e si amplia in ulteriori cinque punti vendita COOP del territorio lombardo il progetto “Piccoli RAEE, grande COOP” promosso da Erion WEEE, INRES COOP e COOP Lombardia Società Cooperativa, per sensibilizzare i consumatori sul tema dei RAEE e offrire loro un’occasione di conferimento semplice e immediata, grazie a postazioni per la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (fino a 25 cm di dimensione massima) all’interno dei supermercati che, per loro natura, rappresentano uno dei luoghi più frequentati dagli italiani.

Dal 13 aprile 2026, infatti, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 i cittadini potranno conferire gratuitamente i propri piccoli RAEE (smartphone, e-cig, auricolari, tablet, sveglie ecc.) quando si recheranno al supermercato per fare la spesa. Non solo, saranno attivati anche degli info point con personale a disposizione per fornire maggiori informazioni e dettagli sul corretto conferimento.

L’iniziativa – avviata con la sperimentazione lo scorso ottobre in cinque supermercati Coop del territorio lombardo (Brescia, Legnano, Lodi, Pavia e Treviglio) – rappresenta una modalità innovativa per effettuare la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici nei punti vendita della grande distribuzione (i quali ad oggi non sono obbligati per legge a predisporre punti di raccolta). La prima fase di test, conclusasi a inizio 2026, ha confermato che il modello non solo è potenzialmente replicabile, ma che prossimità ed educazione del cittadino rappresentano elementi determinanti per trasformare la raccolta in un gesto quotidiano e generare un impatto concreto e duraturo.

A confermarlo sono anche i risultati raggiunti nei primi cinque mesi di attività: il progetto ha infatti permesso di raccogliere oltre 2,7 tonnellate di piccoli RAEE e sorgenti luminose, un quantitativo pari al peso di un minibus. Tra i punti vendita più virtuosi si sono distinti in particolare Pavia, con 796 kg di RAEE raccolti, Lodi con 772 kg e Treviglio con 4647 kg

Il risultato della sperimentazione – ottenuto grazie alla partecipazione attiva dei cittadini – ha consentito l’estensione del progetto a cinque ulteriori punti vendita in Lombardia, portando a dieci il numero complessivo dei supermercati coinvolti.

“Piccoli RAEE, grande Coop”: dieci punti vendita dove portare i piccoli RAEE

I nuovi:

Busto Garolfo – Coop, via Arconate 120

Novate Milanese – Coop, via Giacomo Brodolini 1

Parabiago – Coop, via Bonaventura Cavalieri

Trescore Balneario – Coop, via Nazionale 35

Voghera – Coop, viale Martiri della Libertà angolo Strada Montrucco

Quelli già attivi in cui continua la raccolta

Brescia – Ipercoop, via Sorelle Ambrosetti, 10

Legnano – Coop, via Barbara Melzi, 101

Lodi – Coop, Viale Pavia, 102

Pavia – Coop, Viale Campari, 64

Treviglio – Ipercoop, Viale Montegrappa, 31

“I risultati ottenuti nella prima fase confermano la validità di questo modello innovativo di raccolta dei piccoli RAEE, ma soprattutto dimostrano che i cittadini rispondono positivamente quando vengono messi nelle condizioni di adottare comportamenti virtuosi in modo semplice. L’estensione del progetto a nuovi punti vendita rappresenta un passo importante, così come la volontà dei supermercati già attivi di continuare a offrire questo servizio” – afferma Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE. “Siamo grati a Coop per averci aiutato a portare la raccolta sempre più vicino alle persone, nei luoghi e nei momenti della vita quotidiana, così da rendere il conferimento dei RAEE un’abitudine sempre più semplice e naturale.”

“Coop da sempre invita i suoi soci e consumatori a comportamenti corretti, così come prevenire, ridurre e gestire correttamente lo smaltimento e il riciclo dei RAEE” – ricorda Matteo Barsacchi, responsabile Gestione Ambientale, Energia e Sicurezza di Coop Lombardia – “Con questo progetto si è trovato in ERION WEE la giusta collaborazione: oltre ai contenitori personalizzati per la raccolta, nei punti vendita coinvolti è presente un punto informativo con personale pronto a rispondere alle domande e aiutare i clienti e i nostri soci, sempre attenti e attivi per la sostenibilità ambientale; a questi ultimi vanno i nostri ringraziamenti per la grande partecipazione che ha portato al successo del progetto, già nei primi mesi di attività”.

Cosa sono i piccoli RAEE

Vecchi smartphone, caricabatterie non più utilizzati, piccoli elettrodomestici per la casa, rasoi elettrici, phon rotti: sono solo alcuni dei RAEE di piccole dimensioni che finiscono dimenticati nei cassetti, gettati nel sacco nero dell’indifferenziata o, nel peggiore dei casi, abbandonati nell’ambiente. I RAEE contengono al loro interno materie prime riciclabili importantissime tra cui ferro, rame, alluminio, ma anche litio, cobalto e terre rare. Solo attraverso appropriati processi di riciclo, eseguiti in impianti di trattamento qualificati, queste risorse possono essere recuperate e reimmesse nei cicli produttivi.

Erion WEEE – Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Domestiche e Professionali. Erion WEEE fa parte di Erion, il più importante Sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici, ai rifiuti dei prodotti del tabacco e ai rifiuti tessili. Erion WEEE rappresenta attualmente oltre 1.600 aziende e ne garantisce l’impegno verso l’ambiente, l’economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica.

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