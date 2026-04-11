Rho, inaugurazione parco di via Ronchi, sabato 17 aprile

Sono terminati i lavori di riqualificazione del Parco di via dei Ronchi, un’azione di riqualificazione per la quale il Comune di Rho ha investito 100mila euro.

Venerdì 17 aprile 2026, a partire dalle ore 15.30, la festa di inaugurazione prevede un pomeriggio di divertimento nel parco rinnovato con nuove altalene, panchine, una nuova fontanella e giochi riposizionati. Sono previsti truccabimbi, merenda, laboratorio di aquiloni.

Il parco si trova accanto alla scuola dell’infanzia ed è stato creato nel 2002. I viali in autobloccanti collegavano tra loro 3 aree circolari perimetrate da muretti che avevano funzione di sedute: il rivestimento dei muretti in mattoni a vista risultava in gran parte distaccato, per usura e per vandalismi, rendendo taglienti superfici e spigoli. Dopo diversi interventi tampone, il Comune ha deciso di avviare un’azione più radicale a tutela soprattutto dei più piccoli.

Le sedute circolari in muratura sono state demolite, una buona parte dei camminamenti sono stati riqualificati intervenendo sui cordoli, sulla pavimentazione e introducendo un nuovo punto illuminante nei pressi dell’accesso da via Cividale. Anche la pavimentazione del percorso verso via Palmanova è stata in parte riqualificata. Sono state collocate panchine in metallo e nell’area gioco, realizzata nel 2017, è stata rifatta la pavimentazione anti trauma e le altalene in legno sono state sostituite con altre in metallo, mentre gli altri giochi presenti sono stati ricollocati sempre negli spazi del parco. Si è intervenuti anche migliorando i sistemi di smaltimento delle acque in più punti e riposizionando la fontanella con l’intenzione di garantire una migliore accessibilità della stessa. A completamento dei lavori compiuti, nell’area verrà aggiunta una siepe.

“I lavori più consistenti sono terminati da tempo – spiega l’assessora Valentina Giro –abbiamo atteso l’attecchimento del manto erboso e la piantumazione dei nuovi alberi prima di pensare a un momento di festa per inaugurare il parco nel suo nuovo assetto. Oggi tutto è più sicuro e ci sono spazi per tutte le età. Siamo certi che nel quartiere l’area verde così riqualificata possa offrire una valida oasi di svago, di gioco e di riposo, alla portata dei più piccoli e, quindi, di tutti i cittadini”.

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