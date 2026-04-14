Presentazione dei campus estivi giovedì 16 aprile 2026 in Municipio

Il Comune di Rho organizza come ogni anno campus estivi per i più piccoli per venire incontro alle famiglie al termine delle lezioni dell’anno scolastico. Si tratta di una importante opportunità educativa, che garantisce ai ragazzini divertimento e occasioni per imparare cose nuove ed esprimersi con creatività, coltivando nuove amicizie. I campi sono organizzati in partenariato con le cooperative ProgettoA, LaFucina e Stripes e prevedono gite, sport, musica, uscite in piscina.

Giovedì 16 aprile alle ore 17 nella Sala Consiglio del Palazzo comunale di piazza Visconti 23 sono invitati a partecipare i genitori della scuola primaria. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming al link https://www.youtube.com/ comunedirho-streaming1356/ streams. Il campo avrà come tema “Angoli di mondo, un’estate oltre i confini” e si svolgerà alla primaria “Rodari” di via Sartirana 3 dal 10 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto al 4 settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Sempre giovedì 16 aprile, ma alle ore 17.45, sono invitati in Municipio i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming al link https://www.youtube.com/ comunedirho-streaming1356/ streams. Il campus “Art Jump – Un’estate oltre la tela” si svolgerà alla scuola dell’infanzia “Collodi” di via Togliatti 8 dal 2 luglio al 7 agosto e dal 24 agosto al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

“Attendiamo i genitori per illustrare loro come si svolgeranno le attività previste nei due diversi campus estivi – spiega l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi – Vogliamo offrire loro una occasione di dialogo per garantire poi ai bambini una estate di divertimento in cui liberare la fantasia e costruire nuove relazioni con chi ha la stessa età: impareranno cose nuove giocando e socializzando”.

Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 3 maggio tramite il sito www.centriestivirho.com dove sarà attivo un apposito link.

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