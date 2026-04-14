“La vita continua… nonostante tutto”: a Busto Garolfo la presentazione del nuovo libro di Marinella Restelli

Un viaggio tra memoria, affetti e resilienza, capace di toccare le corde più profonde dell’esperienza umana. È quello che propone “La vita continua… nonostante tutto”, la nuova opera di Marinella Restelli, che sarà presentata venerdì 17 aprile alle ore 21.00 a Busto Garolfo, in via Abbazia 43, su iniziativa dell’Associazione Progetto Busto Garolfo Olcella.

Il libro raccoglie una serie di racconti brevi che esplorano con delicatezza temi universali come l’amore, la solitudine, la vecchiaia, la perdita e la speranza. Protagonisti sono spesso persone anziane, custodi di memorie e vissuti che diventano testimonianza di una forza silenziosa: quella capace di trasformare anche le fragilità in valore.

Con uno stile intimo e meditativo, l’autrice – già apprezzata per Il mondo nella mia stanza – accompagna il lettore in un tempo sospeso, invitandolo a rallentare e a riconoscersi nelle storie narrate. Il volume, edito da BookSprint Edizioni, nasce dal desiderio di preservare ricordi ed esperienze, trasformandoli in patrimonio condiviso.

Alla serata sarà presente l’autrice, che dialogherà con il giornalista Fabrizio Provera, moderatore dell’incontro.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per riflettere insieme sul valore della memoria e sulla capacità, tutta umana, di andare avanti: perché, davvero, la vita continua… nonostante tutto.

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