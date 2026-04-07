Dal 24 al 29 aprile arriva allo Spazio Tertulliano di Milano (Via Tertulliano, 68) “LA TEMPESTA”, il film di GIUSEPPE SCORDIO, prodotto da iBeHuman e Spazio Tertulliano, con la regia di Attilio Tamburini e Giuseppe Scordio.

“LA TEMPESTA” è una rilettura dell’ultimo capolavoro di William Shakespeare, sospesa tra cinema e teatro, capace di restituire l’intensità di un’opera senza tempo.

Il dramma shakesperiano narra di Prospero, legittimo duca di Milano, tradito dal fratello Antonio e costretto all’esilio su un’isola insieme alla figlia Miranda.

Anni dopo, grazie alle sue arti magiche e all’aiuto dello spirito Ariel, Prospero provoca una tempesta per far naufragare sull’isola i suoi nemici di ritorno da un matrimonio a Tunisi, tra cui Antonio, nuovo duca di Milano e il re di Napoli, Alonso.

Sull’isola, luogo fuori dalle regole della civiltà, Prospero guida gli eventi per smascherare i tradimenti e le avidità, ottenere il pentimento di Alonso e ristabilire la giustizia.

Giuseppe Scordio è regista, attore e autore di un film sulle passioni che smuovono l’animo umano e sulle loro ombre: l’amore, la paura, il desiderio, la rabbia e, infine, la speranza.

Questa rivisitazione è metafora della crisi globale vissuta durante la pandemia, un invito a riflettere sul legame tra uomo, natura e società.

In un tempo dominato dall’isolamento e dalla distanza, Ischia (Napoli), set del film, diventa un grande palcoscenico dove realtà e finzione si intrecciano e, al contempo, un rifugio simbolico in cui l’arte può continuare a esistere e a interrogare il presente, dialogando direttamente con la natura.

In questo luogo suggestivo, i protagonisti sono spinti a riflettere sul futuro dell’umanità e sul fragile equilibrio tra civiltà e natura.

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