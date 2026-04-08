“Riflessioni”: al Teatro civico l’Arcivescovo Mario Delpini e la Pastora battista Cristina Arcidiacono

Torna la rassegna “Riflessioni” al Teatro Civico de Silva con il primo dei Dialoghi di Inclusione 2026, che vedrà protagonisti giovedì 9 aprile alle ore 21.00, l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini (che nel suo ultimo Discorso alla città ha sollevato forti preoccupazioni riguardo crisi abitativa, welfare, disuguaglianze sociali) e la Pastora della Chiesa Battista di Milano, Cristina Arcidiacono (laureata in Teologia alla Facoltà Valdese di Roma, ha studiato a Ginevra e Losanna, è membro del comitato di traduzione della Bibbia della Riforma, cura da diversi anni la rubrica «Finestra Aperta» durante la trasmissione Culto evangelico su Rai Radio1).

Negli obiettivi della Fondazione Teatro Civico di Rho c’è da sempre la volontà di accogliere non solo spettacoli e concerti, ma anche occasioni di confronto. La serate di “Riflessioni” sono occasioni per aprire la mente, ascoltare opinioni diverse, affrontare temi di interesse comune.

I Dialoghi di inclusione, promossi dalla Polisportiva Oratorio San Carlo (che coinvolge in questo percorso Parrocchia San Vittore, Baskin Rho, Fede e Luce) sono dedicati in questo 2026 al tema «Costruire la comunità»: inclusione, dunque, intesa come attenzione alle relazioni che permettono di tessere il bene comune, senza lasciare nessuno ai margini. Questa prima serata, moderata da don Marco Bove, vicario episcopale per la zona VI della Diocesi ambrosiana, si propone di riflettere su come alimentare legami seguendo un’ispirazione evangelica, per generare una comunione autentica, che va ben oltre le effimere connessioni “da remoto” cui molti, soprattutto i più giovani, sono assuefatti.

La serata è a ingresso gratuito, occorre prenotarsi sul sito www.teatrocivicorho.com.

I Dialoghi, patrocinati dal Comune di Rho, toccheranno poi la dimensione civile del vivere comune, soffermandosi in particolare sull’ambito economico, fra giustizia distributiva e condivisione inclusiva: giovedì 23 aprile, ore 21.00 all’Auditorium Maggiolini, il tema sarà «La città è di tutti», con Elena Granata, urbanista del Politecnico di Milano, e Lorenzo Radice, Sindaco di Legnano; modera Fabio Pizzul. Infine, l’osservazione dei rapporti sociali sotto la lente della fiducia reciproca, verso il raggiungimento della felicità del vivere insieme. Giovedì 7 maggio, ore 21.00, all’Auditorium Maggiolini: «La felicità è una costruzione collettiva», con Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, sociologi dell’Università Cattolica di Milano; modera Angela Grassi.

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