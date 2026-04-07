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MTM Teatro Leonardo: “Gen Z” con Francesco di Tullio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Francesco di Tullio
Francesco di Tullio

Francesco di Tullio, giovane talento e nuovo protagonista della serie TV Mare fuori, porta in scena un monologo teatrale con la regia di Alessandra Scotti.

Un viaggio nell’adolescenza, tra sogni, paure e contraddizioni. Attraverso il racconto della sua generazione, Francesco ci porta nel mondo dell’adolescenza fatta di scoperte, ribellioni, felicità e malinconia, tra il desiderio di libertà e il bisogno di appartenenza, il tutto con ironia e intensità uniche.

Francesco di Tullio
Francesco di Tullio

Uno spettacolo leggero, divertente, scanzonato, che porta con sé il desiderio di far riflettere gli adulti su quanto conoscano davvero i ragazzi di oggi e quanto siamo invece capaci di giudicarli con la stessa freddezza con cui siamo stati giudicati noi da giovani dagli adulti di allora.

MTM Teatro Leonardo – 17 aprile 2026
Zelig Lab presenta
GEN  Z
di Alessandra Scotti
con Francesco di Tullio
regia di Alessandra Scotti

mtmteatro.it

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