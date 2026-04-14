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Astimusica si arricchisce di due nuovi appuntamenti, il 17 e 21 luglio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Stefano-Nazzi_Indagini-live
Stefano-Nazzi_Indagini-live

Dall’11 al 20 luglio ad Asti, torna ASTIMUSICA, il festival che da decenni accompagna l’estate italiana con un ricco programma di concerti e spettacoli dal vivo.

Giunto alla sua 29ª edizione, si conferma un appuntamento imperdibile, capace di unire grandi nomi internazionali e artisti italiani, tra storia e contemporaneità, in un calendario pensato per tutte le generazioni.

Per il terzo anno consecutivo, il Festival si svolgerà in Piazza Alfieri, un palcoscenico a cielo aperto, dove musica e intrattenimento incontreranno la bellezza e l’energia di una cornice senza tempo.

Questa la lineup ad oggi:

5 luglio – ENRICO BRIGNANO con lo spettacolo “Bello di mamma!” – inizio ore: 21.30

6 luglio – IL VOLO – inizio ore: 21.30

7 luglio – ANASTACIA – inizio ore: 21.30

8 luglio – PAOLO RUFFINI e la COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS con lo spettacolo  

Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” – inizio ore: 21.30

9 luglio – ONEREPUBLIC – inizio ore: 21.30

11 luglio – LITFIBA – inizio ore: 21.30

12 luglio – SALMO – inizio ore: 21.30

13 luglio – POOH – inizio ore: 21.30

14 luglio – FIORELLA MANNOIA – inizio ore: 21.30

15 luglio – GIORGIA – inizio ore: 21.30

16 luglio – BLUVERTIGO – inizio ore: 21.30

17 luglio – STEFANO NAZZI con lo spettacolo “Indagini Live” – inizio ore: 21.30

I biglietti dello spettacolo di Stefano Nazzi sono disponibili su TicketOne.

21 luglio – MORRISEY – inizio ore: 21.30

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita agli iscritti alla newsletter di D’Alessandro e Galli a partire da mercoledì 15 aprile, alle ore 15.00.

È possibile iscriversi gratuitamente alla newsletter tramite il seguente link https://dalessandroegalli.com/
I biglietti saranno invece disponibile in vendita generale a partire dalle ore 11.00 di venerdì 17 aprile su TicketOne.

I biglietti per gli altri eventi in programma sono già disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

AstiMusica è organizzato dal Comune di Asti, in collaborazione con Mister Wolf e Audere.

www.astimusica.it/
www.facebook.com/p/Asti-Musica-61
www.instagram.com/asti_musica/

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