Dall’11 al 20 luglio ad Asti, torna ASTIMUSICA, il festival che da decenni accompagna l’estate italiana con un ricco programma di concerti e spettacoli dal vivo.
Giunto alla sua 29ª edizione, si conferma un appuntamento imperdibile, capace di unire grandi nomi internazionali e artisti italiani, tra storia e contemporaneità, in un calendario pensato per tutte le generazioni.
Per il terzo anno consecutivo, il Festival si svolgerà in Piazza Alfieri, un palcoscenico a cielo aperto, dove musica e intrattenimento incontreranno la bellezza e l’energia di una cornice senza tempo.
Questa la lineup ad oggi:
5 luglio – ENRICO BRIGNANO con lo spettacolo “Bello di mamma!” – inizio ore: 21.30
6 luglio – IL VOLO – inizio ore: 21.30
7 luglio – ANASTACIA – inizio ore: 21.30
8 luglio – PAOLO RUFFINI e la COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS con lo spettacolo
“Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” – inizio ore: 21.30
9 luglio – ONEREPUBLIC – inizio ore: 21.30
11 luglio – LITFIBA – inizio ore: 21.30
12 luglio – SALMO – inizio ore: 21.30
13 luglio – POOH – inizio ore: 21.30
14 luglio – FIORELLA MANNOIA – inizio ore: 21.30
15 luglio – GIORGIA – inizio ore: 21.30
16 luglio – BLUVERTIGO – inizio ore: 21.30
17 luglio – STEFANO NAZZI con lo spettacolo “Indagini Live” – inizio ore: 21.30
I biglietti dello spettacolo di Stefano Nazzi sono disponibili su TicketOne.
21 luglio – MORRISEY – inizio ore: 21.30
I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita agli iscritti alla newsletter di D’Alessandro e Galli a partire da mercoledì 15 aprile, alle ore 15.00.
È possibile iscriversi gratuitamente alla newsletter tramite il seguente link https://dalessandroegalli.com/
I biglietti saranno invece disponibile in vendita generale a partire dalle ore 11.00 di venerdì 17 aprile su TicketOne.
I biglietti per gli altri eventi in programma sono già disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.
AstiMusica è organizzato dal Comune di Asti, in collaborazione con Mister Wolf e Audere.
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