Morgan Icardi, 19 anni, è tra i più giovani pianisti e direttori d’orchestra del mondo, diplomato in Direzione d’Orchestra al triennio accademico della Scuola Civica Claudio Abbado di Milano, dove è stato il più giovane studente di sempre.

Il 17 aprile, esce il suo nuovo album “Goldberg Variations” (Musica Viva/Egea Music) che lo vede affrontare, al piano solo e come direttore musicale, la varietà e ricca complessità della musica di Bach, un capolavoro del passato in continua trasformazione nel presente.

Questo disco arriva dopo numerosi concerti e residenze in tutta Italia e in Europa. Il suo primo album “Mozart Across Boundaries” (Musica Viva/Egea Music) era stato accolto con entusiasmo dalla critica e ampiamente apprezzato per la sua maturità interpretativa, la sensibilità musicale e la profondità espressiva.

Oggi, Morgan Icardi torna con un bagaglio ancora più ricco di esperienze e una rinnovata consapevolezza artistica.

L’Album “Goldberg Variations” nasce dal desiderio di Morgan Icardi di far dialogare la musica del passato con il mondo di oggi, mostrando quanto Johann Sebastian Bach sia ancora attuale in una realtà profondamente cambiata.

In un mondo dominato dalla velocità e dalla distrazione, questa musica invita a rallentare, ascoltare in profondità e riscoprire il valore del tempo.

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