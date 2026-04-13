Dopo la pausa per le festività pasquali riprendono gli appuntamenti della rassegna MusiqueRoyale, che nel corso dell’anno propone al Teatro di Corte della Reggia di Monza concerti di classica e di jazz e spettacoli musicali per l’infanzia.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova con il contributo del ministero della Cultura, di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il patrocinio del Comune di Monza e la collaborazione con la Fondazione La Società dei Concerti di Milano.

Sabato 18 aprile (ore 17.30 e ore 20, ingresso 10/15 euro), il Teatro di Corte ospiterà l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, impegnata nel doppio concerto intitolato Sinfonie galanti

Domenica 19 aprile, nell’ambito della rassegna Teatrino Piccino, che concorre al palinsesto di eventi del cartellone di MusiqueRoyale, andrà in scena un doppio spettacolo (ore 11 e ore 16.30, ingresso 5/10 euro; carnet 13 euro) dedicato ai più piccoli: La signorina Cicala e il signor Formica, rilettura rodariana della celebre favola di Esopo con finale a sorpresa.

Il testo e la regia dello spettacolo,che andrà in scena per le scuole del territorio nella mattinata di lunedì 20 aprile grazie alla collaborazione con il Festival del Parco di Monza, sono di Andrea Taddei, mentre le musiche originali sono a cura di Nicoletta Tiberini. Sul palco ci saranno anche due simpatici Mariachi messicani, ovvero Ivan Rosas (voce e guitarron) e Andrea Baroldi (voce e tromba), che daranno vita a un irresistibile accompagnamento musicale.

Prevendite online su www.musicamorfosi.it/musique-royale/

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