Un’orchestra di 40 elementi e un grande coro interpretano le più belle colonne sonore della storia del cinema. “Tributo a Morricone Film History”: uno spettacolo interamente dedicato al premio Oscar Ennio Morricone.

Lo show è nuovamente in programma al TAM Teatro Arcimboldi Milano che, dopo le repliche esaurite del 2025, torna sul palco mercoledì 1 aprile 2026.

Lo spettacolo non sarà solo un modo di ascoltare dal vivo le musiche del Maestro, ma anche di ricordare il percorso storico delle sue creazioni, grazie a grafiche e videoproiezioni che seguiranno l’evoluzione delle collaborazioni che Morricone ha realizzato a partire dagli anni sessanta al suo secondo Oscar, per la colonna sonora di The HatefulEight, di Quentin Tarantino.

www.teatroarcimboldi.it

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