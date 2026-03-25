Teatro Arcimboldi: Nek, il 31 marzo 2026

Torna a teatro NEK – Filippo Neviani che si esibisce live in Italia e in Europa con “NEK HITS – EUROPEAN TOUR”.

Il tour farà tappa al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 31 marzo 2026.

Un concerto che celebra la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati.

NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre!

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