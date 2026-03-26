13.1 C
Milano
giovedì, Marzo 26, 2026
HomeCULTURA
CULTURA

Speed al Teatro Ouf Off di Milano, fino al 29 marzo

Davide Falco
By Davide Falco
0
84
maziar-firouzi
maziar-firouzi

Speed al Teatro Ouf Off di Milano, fino al 29 marzo

Liberamente ispirato a In exitu di Giovanni Testori, regia Paolo Panizza.

Con Maziar Firouzi, costumi e visual TimoPerformativo, dramaturg Roberto Simonte, produzione La camera rossa con il sostegno di Fortezza Est

Venerdì 27 marzo serata speciale con il concerto di Lonny Loser

Con il performer italo-iraniano Maziar Firouzi e ispirato a In exitu di Testori, Speed racconta la storia di un ragazzo gay in fuga da Palermo. In una fredda Milano, cerca l’amore nei bagni degli autogrill e nelle discoteche dove si prostituisce per pagarsi le droghe.

Speed è un flusso di coscienza che attraversa il profondo dell’animo umano, le sue viscere, i suoi bassifondi, le sue debolezze, in una storia che potrebbe appartenere a chiunque, senza età e senza luogo.

Con una scrittura intensa e non lineare, Speed si trasforma ogni sera attraverso il dialogo con il pubblico.

Venerdì 27 marzo, prima e dopo lo spettacolo, live set della compositrice e artista multidisciplinare Lonny Loser

PROMOZIONE SPECIALE PER LE ISCRITTE E GLI ISCRITTI ALLA NEWSLETTER:
Due biglietti a 14€ anziché 40€ inserendo il codice PROMOCOPPIA (7€ cad.)
Un biglietto singolo a 10€ anziché 20€ inserendo il codice PROMOTEATRO

Prenotazioni e informazioni:
T. 0234532140 M. biglietteriaoutoff@gmail.com

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Le-one annuncia “Berlusconi”. Il nuovo singolo dal 27 marzo
Articolo successivo
Concerto “Gospel for People”, teatro Asteria
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy