Speed al Teatro Ouf Off di Milano, fino al 29 marzo
Liberamente ispirato a In exitu di Giovanni Testori, regia Paolo Panizza.
Con Maziar Firouzi, costumi e visual TimoPerformativo, dramaturg Roberto Simonte, produzione La camera rossa con il sostegno di Fortezza Est
Venerdì 27 marzo serata speciale con il concerto di Lonny Loser
Con il performer italo-iraniano Maziar Firouzi e ispirato a In exitu di Testori, Speed racconta la storia di un ragazzo gay in fuga da Palermo. In una fredda Milano, cerca l’amore nei bagni degli autogrill e nelle discoteche dove si prostituisce per pagarsi le droghe.
Speed è un flusso di coscienza che attraversa il profondo dell’animo umano, le sue viscere, i suoi bassifondi, le sue debolezze, in una storia che potrebbe appartenere a chiunque, senza età e senza luogo.
Con una scrittura intensa e non lineare, Speed si trasforma ogni sera attraverso il dialogo con il pubblico.
Venerdì 27 marzo, prima e dopo lo spettacolo, live set della compositrice e artista multidisciplinare Lonny Loser
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