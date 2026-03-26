Le-one annuncia “Berlusconi”. Il nuovo singolo dal 27 marzo

Le-one annuncia “BERLUSCONI” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo prodotto da NiceKidd in uscita venerdì 27 marzo su tutti i digital stores, già disponibile in presave.

Le-one torna sulla scena con il nuovo singolo “BERLUSCONI”, un brano che segna un ritorno alle sonorità più riconoscibili del suo percorso artistico. Dopo la parentesi più intima e riflessiva di “LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO”, riprende un approccio più diretto, legato al suo stile e a una scrittura più cruda e immediata.

Il titolo del brano è una metafora dello status e del lifestyle che Le-one sta costruendo tra ambizione, crescita personale e consapevolezza del proprio percorso. All’interno del pezzo convivono riferimenti alla sua quotidianità, alla sua terra e al legame con gli amici, elementi che continuano a rappresentare il cuore della sua identità. Non manca una dimensione più personale che aggiunge una sfumatura emotiva al racconto.

Le-one continua il suo percorso di crescita, ha raccolto più di 500.000 spettatori in tutta Italia nell’ultimo anno e ha collezionato oltre 125 milioni di stream su Spotify, consolidando sempre di più la sua presenza nella scena e il legame con il pubblico.

Le-one

Spotify: https://open.spotify.com/intl- it/artist/

Instagram: https://www.instagram.com/le_ one_

Youtube: https://youtube.com/@le_one

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia