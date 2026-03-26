Concerto “Gospel for People”, teatro Asteria

Un evento capace di unire musica, emozione e solidarietà: un imperdibile concerto di gospel contemporaneo che, radicato nella tradizione spirituale afroamericana, si esprime oggi in una forma artistica dinamica, fondendo influenze pop, soul e R’B e coinvolgendo il pubblico in un intenso e partecipativo viaggio sonoro, nel segno della speranza, della gioia e della condivisione.

Sul palco si esibirà il coro ONE SPIRIT INSIDE, formazione nota per la sua capacità di fondere la tradizione del gospel con sonorità moderne, creando un linguaggio musicale fresco e universale. Tra ritmi coinvolgenti, armonie potenti e momenti di grande intensità emotiva, il concerto offrirà un’esperienza unica, adatta a spettatori di tutte le età.

L’associazione Black Inside, senza scopo di lucro, promuove questa iniziativa con un obiettivo preciso: il ricavato della serata sarà destinato al sostegno e allo sviluppo delle attività dell’associazione, rendendo possibile la realizzazione, nel corso dell’anno, di nuovi concerti gratuiti a favore delle realtà che operano nel sociale, sostenendo giovani, famiglie, anziani e persone in difficoltà.

Con oltre 10 anni di attività e più di 100 concerti all’attivo, il coro ONE SPIRIT INSIDE ha costruito un legame solido con il mondo del sociale, diventando un punto di riferimento per numerose realtà – organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, ospedali e RSA – e contribuendo, attraverso la musica, a valorizzare e diffondere il grande patrimonio del gospel in una veste moderna, accattivante e coinvolgente.

Il coro è composto da un gruppo eterogeneo di persone con diverse origini, storie, idee e professioni: una vera e propria “tribù” unita dalla passione per la musica. Una realtà indipendente, che non fa capo ad alcuna istituzione pubblica o privata e che vive grazie al sostegno dei soci, degli sponsor e dei concerti di autofinanziamento.

Venerdì 17 Aprile ore 21.00 – Teatro Centro ASTERIA – Piazza Francesco Carrara 17 – 20141 Milano

Biglietto: Intero € 15 – Ridotto € 12

Info e prenotazioni: eventi.blackinside@gmail.com

Biglietti disponibili su Eventbrite

Organizzazione: Associazione Black Inside, Piazza Firenze 12 – 20129 MILANO

Sito – Fb – Ig

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