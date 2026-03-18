Convergenze Creative, dal 1 al 4 aprile a Montecatini Terme

Dal 1 al 4 aprile torna al Teatro Verdi la seconda edizione del Festival Convergenze Creative, quattro giornate di incontri e dialoghi con autori, divulgatori e professionisti di diversi ambiti, ad ingresso totalmente gratuito fino ad esaurimento posti.

Dopo il successo della prima edizione, il festival conferma la sua inclinazione multidisciplinare proponendo un programma dedicato alle sfide delle nuove generazioni e ai grandi temi della contemporaneità, dalla genitorialità nell’era digitale alla geopolitica dello spazio, dalla divulgazione scientifica e sanitaria fino alle grandi domande della filosofia e della fisica. Un’occasione di incontro e confronto aperta a tutti, che mette al centro

cultura, conoscenza e condivisione con momenti di riflessione su questioni di attualità e interesse collettivo.

Il festival si aprirà mercoledì 1 aprile con Alberto Pellai e Barbara Tamborini, autori del libro “Esci da quella stanza”, dedicato al rapporto tra genitori e figli nell’epoca delle dipendenze digitali. Attraverso dati e riflessioni, i due autori affrontano il tema delle nuove fragilità educative, interrogandosi su come accompagnare i più giovani fuori dal mondo digitale per prepararli alla vita adulta.

Giovedì 2 aprile saranno protagonisti i giornalisti Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi del podcast di Radio24 “La Geopolitica dello Spazio”. Il loro incontro esplorerà un ambito sempre più centrale per il futuro del pianeta: lo spazio come nuovo dominio strategico, crocevia di innovazione tecnologica, interessi economici e competizione tra potenze globali.

Venerdì 3 aprile, invece, saliranno sul palco Camilla Caimi (medico), Gianluca David Baroni (medico), Alice Caimi (assistente sociale) e Francesca Pivari (biologa nutrizionista), i professionisti della salute di HeiMI, progetto divulgativo seguito da milioni di utenti sui social. Con il talk “Sfide di Salute”, il gruppo racconterà come i social media possano diventare uno strumento efficace di prevenzione e promozione della salute, spaziando da temi come alimentazione, sessualità, attività fisica e tutela dell’ambiente.

Il festival si concluderà sabato 4 aprile con Riccardo Azzali, giovane fisico teorico e divulgatore scientifico, autore del romanzo “L’accademia delle grandi domande”. Nel talk “L’invisibile” guiderà il pubblico tra scienza e filosofia, esplorando alcuni dei quesiti più affascinanti, come la natura del tempo, il significato della verità, il futuro dell’intelligenza artificiale e il mistero dell’universo.

“L’obiettivo di questi quattro giorni, grazie ai professionisti che hanno sviluppato il loro mestiere in modo creativo, è offrire ai ragazzi strumenti per leggere il mondo e il coraggio per riscriverlo, e proporre agli adulti un punto di vista diverso e autorevole su argomenti e temi attuali” – ha dichiarato Matteo Cardelli, direttore Teatro Verdi di Montecatini Terme – “La cultura non è un lusso, è una responsabilità condivisa. E il futuro non si immagina soltanto: si prepara.”

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di presentare la seconda edizione di Convergenze Creative” – ha commentato Claudio Del Rosso, sindaco di Montecatini Terme – “Questa occasione sarà ancora una volta un luogo di incontro e di dialogo culturale, a più voci e con protagonisti autorevoli: un’importante opportunità per stimolare riflessioni su temi che riguardano da vicino le nostre giovani generazioni e più in generale la nostra società”.

Beatrice Chelli, vicesindaca con delega alla Cultura, ha aggiunto “Convergenze Creative conferma il proprio obiettivo di creare uno spazio di confronto tra linguaggi, esperienze e discipline diverse. Attraverso il contributo di ospiti e professionisti di vari ambiti, l’iniziativa intende offrire alla nostra città un momento di approfondimento e partecipazione, rafforzando il ruolo della cultura come strumento di dialogo e condivisione su tematiche quanto mai attuali, come l’educazione dei giovani, i social media, la salute, la geopolitica, la

filosofia, tutti dettagliate con uno stile brillante e appassionato.”

“In primo luogo, ringraziamo lo sforzo e la sensibilità dell’ amministrazione che ci ha consentito di proporre una serata in più rispetto alla scorsa edizione. Al Teatro Verdi lavoriamo ogni stagione per avvicinare i giovani al teatro, allo spettacolo, parlando il linguaggio del presente” – ha poi affermato Matteo Cardelli – “Convergenze Creative nasce con l’intento, già nella scorsa edizione, di proporre all’amministrazione del Comune di Montecatini Terme una serie di incontri di respiro nazionale e di alto profilo culturale. Convergenze Creative mira a diventare sempre di più un laboratorio dove idee e generazioni si incontrano; perché “convergere sulla creatività” per noi significa ascoltare, sperimentare, rischiare.”

Convergenze Creative Festival 2026 si conferma come uno spazio di dialogo e contaminazione tra discipline diverse, dove divulgazione, cultura e riflessione si incontrano per offrire nuovi strumenti di lettura del presente.

Il festival è organizzato dal Comune di Montecatini Terme in collaborazione con il Teatro Verdi.

L’ingresso agli eventi è gratuito fino ad esaurimento posti.

Apertura porte: ore 18.00

Inizio incontri: ore 19.00

CONVERGENZE CREATIVE FESTIVAL 2026

TEATRO VERDI MONTECATINI TERME (PT)

Informazioni: biglietteria@teatroverdimontecatini.it

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