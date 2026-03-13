Poste italiane: due speciali annulli per la seconda edizione di Gardenium

Poste Italiane in collaborazione con Hidden Door, curatore dell’evento, celebra la seconda edizione di Gardenium con due speciali annulli che riproducono nel formato ovale orizzontale e tondo il logo della manifestazione.

Gli annulli saranno disponibili presso il servizio temporaneo che sarà attivato a Malpensa Fiere dalle 9 alle 16 di sabato 14 e domenica 15 marzo.

Gardenium è la fiera pensata per gli appassionati di giardinaggio, design per esterni e out door living; è un’esperienza immersiva che combina innovazione, design e sostenibilità, permettendo ai visitatori di scoprire nuove tendenze per trasformare giardini, terrazze e balconi in spazi di benessere e bellezza. La fiera offre un mix di esposizione commerciale, laboratori, convegni e attività per famiglie e bambini.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare i prodotti filatelici a tema selezionati per l’occasione e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.

Sabato 14 marzo è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza di rappresentanti aziendali di Hidden Door.

I collezionisti interessati al solo timbro potranno rivolgersi sabato 14 domenica e 15 marzo dalle 12:00 alle 13:00 al 3771605056 e a partire da lunedì 16 marzo per i sessanta giorni successivi presso l’ufficio postale di Busto Arsizio in via Mazzini, 9, gli annulli saranno poi depositati nel Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito https://filatelia.poste.it

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