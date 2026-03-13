Al via iscrizioni a centri estivi e estate in vacanza

Il 15 marzo, al Parco Trotter, Open day per scoprire le case vacanza di Andora, Ghiffa, Pietra Ligure, Vacciago e Zambla Alta

In vista dell’estate aprono le iscrizioni ai centri estivi e ai soggiorni nelle case vacanza del Comune di Milano, tra mare e montagna.

Dalle ore 12 del 18 marzo, le famiglie potranno iscrivere bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni a Estate Vacanza, la proposta di villeggiatura nelle case vacanze del Comune di Milano di Andora (SV), Ghiffa (VB), Pietra Ligure (SV), Vacciago (NO) e Zambla Alta (BG). Le attività di Estate Vacanza sono cofinanziate dal Programma Nazionale Metro Plus città medie sud 2021-2027.

L’offerta è organizzata in sette turni, a partire dal 10 giugno fino al 5 settembre. Domenica 15 marzo, dalle ore 11 alle ore 17, grazie all’Open day che si terrà al Padiglione Tommaseo e negli spazi del teatrino (ingresso da via Giacosa 46 o via Padova 69) famiglie, bambini e ragazzi potranno conoscere la proposta e le iniziative di Estate Vacanza con giochi, laboratori e approfondimenti.

Le iscrizioni ai 32 centri estivi in città, invece, saranno aperte dalle ore 12 del 19 marzo e fino al 7 aprile. Anche per l’estate 2026 sarà possibile scegliere tre periodi differenti: dal 10 al 19 giugno, dal 22 giugno al 3 luglio e dal 6 al 21 luglio.

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