Dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “le cose che non sai di me” (https://marasattei.lnk.to/lecosechenonsaidime;

Epic Records Italy/Sony Music Italy), Mara Sattei pubblica anche in digitale le ultime tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” (https://marasattei.lnk.to/CMNFDT; Epic Records Italy/Sony Music Italy), fuori ovunque da oggi venerdì 13 marzo.

“CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” è un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza. Un tempo che non va rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato, lasciato accadere. Un tempo che diventa materia narrativa e sonora, capace di dare valore anche alle pause, ai silenzi, alle cose che restano quando tutto si ferma.

Un disco che non ha fretta, che chiede attenzione e nasce per essere attraversato più volte. Un gesto consapevole e quasi romantico, un modo per ringraziare chi sceglie di fermarsi, dedicare tempo all’ascolto e viverlo come un’esperienza completa.

Accanto alla cantautrice, in questo viaggio, ci sono alcuni degli artisti che l’hanno accompagnata durante questo percorso creativo: Elisa, Noemi, thasup e Mecna. Quest’ultimo ha accompagnato Mara Sattei anche durante la serata cover del Festival di Sanremo con una reinterpretazione raffinata ed emozionante de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

Di seguito la tracklist completa dell’album:

1. “tic tac (intro)”

“le cose che non sai di me” “sopra di me” “e chissà se ricordo” “mezzocuore” “ora lo so” “gran rumore” feat. Noemi “everest” feat. thasup “niagara” “abbey road” “giorni tristi” “eravamo un’idea” feat. Mecna “mi penserai” feat. Elisa “freddo dentro” 15. “te ne vai” “mamma (outro)”

L’album è disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – in doppia versione standard e CD autografato

Formato doppio vinile – in doppia versione standard e autografata

https://www.instagram.com/mara.sattei/

https://www.tiktok.com/@mara_sattei

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