BOLLATE

Nella Biblioteca di Cassina Nuova, tre nuovi appuntamenti

Nella Biblioteca di Cassina Nuova, in via Pace 1, musica, laboratori e gioco.
Ecco gli appuntamenti:

COSA?
Occhio al suono. Letture e laboratori musicali: l’atmosfera musicale incontra quella del libro attraverso un abbraccio tra suoni e parole.

Sabato 14 marzo ore 10:30 – età 2/3 anni

Sabato 28 marzo ore 10:30 – età 4/6 anni

E’ richiesta la presenza di un adulto.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al link:
https://form.jotform.com/260464003830346

COSA?
Il mio super papi papino papone papozzo
Giovedì 19 marzo ore 16:45
Lettura con laboratori mattacchioni per bambine e bambine dai 4 ai 7 anni.
Chiediamo ai papà partecipanti di condividere un pensiero con i propri figli: “Come ci si sente ad essere papà?”

20 posti disponibili prenotabili al link:
https://form.jotform.com/260494035905357

COSA?
A chi tocca? Una sfida con i giochi da tavolo, per bambine e bambine dai 6 ai 13 anni.
Sabato 21 marzo alle ore 10:30
Ingresso libero sino ad esaurimento posti.
Per informazioni su tutte le iniziative:
biblioteca.cassina@csbno.net
TEL: 02 3511824
Biblioteca di Cassina Nuova – Via Pace 1

