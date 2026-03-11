“Titoli di coda”, il nuovo singolo di Giuseppe Anastasi

Dopo il successo come autore di “Magica Favola”, brano con cui Arisa si è classificata 4ª al 76° Festival di Sanremo, GIUSEPPE ANASTASI torna con il nuovo singolo “Titoli di coda”, in radio e in digitale da venerdì 13 marzo.

Il brano anticipa “Canzoni senza click”, l’album in uscita il 20 marzo.

Scritta da Anastasi e arrangiata da Valerio Marchetti e Stefano Pettirossi, “Titoli di coda” è una ballata rock intensa e diretta che affronta il tema della fragilità dell’esistenza e della responsabilità emotiva delle nostre scelte.

« Il singolo parla del modo in cui ognuno di noi affronta la vita: chi sceglie di credere, chi sceglie di dubitare, chi ha paura e a chi semplicemente non importa nulla. Il messaggio principale – racconta Giuseppe Anastasi – sta nella frase “la vita è una barchetta tra le onde”, cioè fragile e piena di incertezze. La serenità non nasce dall’avere tutto sotto controllo, ma dall’accettare questa instabilità. Alla fine, il testo diventa una promessa d’amore, anche se non possiamo avere certezze assolute nemmeno in quello, ma almeno possiamo scegliere di amare».

“Canzoni senza click” (Giuro srl / Ada Music) è un lavoro intimo, sociale, politico, suonato senza metronomo, dove ogni brano segue solo il tempo che viviamo. In un’epoca in cui tutto è quantizzato, perfetto, iper-prodotto, quest’album è un manifesto musicale di libertà e imperfezione. Le canzoni sono nate tutte chitarra e voce, nel tentativo di restituire all’ascoltatore quella vibrazione autentica che spesso si perde nel processo digitale.

Il disco contiene 9 tracce, tra cui brani acustici, momenti strumentali e testi che raccontano la vita, la società, la paura del futuro, ma anche la speranza che il tempo possa riservare cose positive.

Questa la tracklist di “Canzoni senza click”:

Alzati Non mi dire mai la verità Navigo a vista Neruda Figlia degli dei Zanzare La ballata del sorce Giulietta e Romeo 2.0 Titoli di coda

www.instagram.com/anastasi_giuseppe/

