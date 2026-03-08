Milano Serravalle – comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Lunedì 9 e Martedì 10 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-via Cermenate (km 0+000) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 allo svincolo via Palatucci – MM2 (km 0+700).
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 9 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 10 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) e l’interconnessione A7-A26 (km 72+120). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) in entrata per la medesima carreggiata nord e l’Area di Servizio Bettole Est (km 80+315). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647).
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Venerdì 13 Marzo alle ore 02:00 Sabato 14 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Assago (km 2+020) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul ramo di svincolo dell’interconnessione A7/A50 (km 3+400) per la successiva uscita da carreggiata nord.
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 Sabato 14 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Assago (km 2+020) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Q.re Cantalupa/Area di Servizio Cantalupa (km 0+100) per la successiva uscita da carreggiata sud.
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 11 Marzo alle ore 02:00 di Giovedì 12 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da A4 Venezia (km 4+075) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo MI-Gallaratese (km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
- Dalle ore 00:00 alle ore 02:00 di Giovedì 12 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A4 Venezia (km 4+075) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata nord.
- Dalle ore 01:00 alle ore 04:00 di Giovedì 12 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A4 Torino (km 4+075) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Rho-Legnano (km 2+620) per la successiva uscita da carreggiata sud.
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Giovedì 12 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per l’Area di Servizio Assago Ovest (km 18+720) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno usufruire in alternativa della successiva area di servizio Muggiano Est (km 11+900) presente sulla medesima tratta e direzione.
- Dalle ore 23:00 di Venerdì 13 Marzo alle ore 03:00 di Sabato 14 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Quinto de’ Stampi (km 23+820) da carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.412 Val Tidone (km 26+249) per la successiva uscita da carreggiata nord.
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Sabato 14 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Quinto de’ Stampi (km 23+820) da carreggiata nord (direzione A8 Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo di S.S.35 MI-Ticinese (km 21+386).
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 01:00 alle ore 03:00 di Giovedì 12 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate (km 17+808) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760).
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 12 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 13 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-via Palmanova (km 10+650) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale dallo svincolo MI-via Padova MM2 (km 10+300).
- Dalle ore 22:00 di Venerdì 13 Marzo alle ore 02:00 di Sabato 14 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate (km 17+808) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo di Cernusco sul Naviglio (km 15+760).
- Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di Sabato 14 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.45 Arcore-Villasanta (km 25+165) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 9 Marzo alle ore 05:00 di Martedì 10 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nella tratta compresa tra lo svincolo Monza-Villa Reale (Km 6+374) e lo svincolo Nova Milanese (Km 9+815), rami di svincoli interclusi compresi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cinisello Balsamo Robecco (km 5+826) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di Nova Milanese (Km 9+815).
- Dalle ore 23:00 di Martedì 10 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 11 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra l’interconnessione con S.P. ex S.S.35 Milano Meda (km 12+940) e lo svincolo di S.P.9 Vecchia Valassina (km 11+531), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di S.P. 9 Vecchia Valassina (Km 11+531).
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 11 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 12 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo di Nova Milanese (km 9+815) e lo svincolo di Monza Villa Reale (km 6+374), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di Nova Milanese (Km 9+815).
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 12 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 13 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P.9 Vecchia Valassina (km 11+531) e l’interconnessione con S.P. ex S.S.35 Milano-Meda (km 12+940), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P. ex S.S.35 Milano-Meda (km 12+940).
Per consentire il transito di un T.E. ditta Arienti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:30 di Mercoledì 11 Marzo alle ore 01:30 di Giovedì 12 Marzo 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo e lo svincolo A4 Torino/Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud-V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).
A53 RACCORDO PAVIA-BEREGUARDO
Per lavori di manutenzione aree verdi, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 09:00 alle ore 16:00 di Giovedì 12 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico lo svincolo 2 C.na Carpana (km 2+000) in entrata/uscita per/da carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo S.S.526 Bereguardo (km 0+592).
- Dalle ore 09:00 alle ore 16:00 di Venerdì 13 Marzo 2026, verrà chiuso al traffico lo svincolo 3 Casottole (km 2+759) in entrata/uscita per/da carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo C.na Carpana (km 2+000).
- www.serravalle.it
- Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia